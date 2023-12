أشهر الشخصيات في مختلف دول العالم

تعكس الكثير من الشخصيات الصورة العامة عن بلدانهم التي يمثلونها بشكل خاص، تشتهر الكثير من البلدان والدول بالشخصيات التاريخية والفنية والرياضية العسكرية والعلمية والموسيقية والسياسية التي قدمتها للعالم، قد لن تتعرف على بعض الدول، ولكن عندما تتعرف على بعض الشخصيات الشهيرة فيها ستكون على الفور صورة عن تلك الدولة في عقلك، اليك في هذه القائمة أشهر الشخصيات من دول العالم المختلفة.

Barcelona's Argentinean forward Lionel Messi celebrates after scoring against Basel during a Champions League football match at the Camp Nou stadium on November 04, 2008 in Barcelona. AFP PHOTO/LLUIS GENE.

أشهر شخصية في جامايكا:

يعد مغني الريجي بوب مارلي أشهر شخصية في جامايكا، ولد بوب مارلي في جامايكا وترعرع فيها وأمضى بقية حياته في الولايات المتحدة، عَرف بوب مارلي بأنه هو الأب الروحي لموسيقى الريغي.

أشهر شخصية في كرواتيا:

يعد لاعب كرة القدم لوكا مودريتش هو أشهر شخصية في كرواتيا ويمثل مودريتش بلاده عن طريق الرياضة.

أشهر شخصية في كولومبيا:

يعد تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار أبرز الشخصيات في كولومبيا وترتبط عند الكثيرين فكرة أن كولومبيا هي بلد المخدرات الأولى في العالم بفضل السمعة السيئة التي أكسبها إياها اسكوبار.

أشهر شخصية في هولندا:

يعد الفنان التشكيلي فينسنت فان جوك أبرز الشخصيات الهولندية، فان جوغ هو فنان تشكيلي، ولد عم 1853.

أشهر شخصية في أفغانستان:

تعتبر الصبية المجهولة هي أشهر الشخصيات في أفغانستان وهي فتاة التقط لها مصور قناة ناشيونال جيوغرافيك صورة ووضعها على غلاف المجلة الصادرة في ذلك العام، يعتبرها البعض شخصية أيقونية.

أشهر الشخصيات الألمانية:

يعاد عالم الفيزياء الألماني ألبرت اينشتاين أشهر شخصية في ألمانيا، للعالم الفيزيائي أبحاث قدمت الكثير للبشرية ويعود له الفضل في اكتشاف النظرية النسبية والكثير من النظريات الأخرى الذي ساهمت في تقدم علم الفيزياء.

أشهر شخصية في جنوب أفريقيا:

يعتبر الملياردير إيلون ماسك هو أشهر الشخصيات في جنوب أفريقيا، للملياردير جنسيته أمريكية وكندية، ولكن يجهل الكثيرين حقيقة أنه ولد في جنوب أفريقيا وأن له أصول جنوب أفريقيا ويعتبر بذلك الشخصية الأكثر شهرة هناك.

الشخصية الأشهر في البرتغال:

يعتبر كريستيانو رونالدو بالطبع أشهر شخصية في البرتغال وفي عالم كرة القدم بشكل عام، مثل البرتغالي بلاده في العديد من المناسبات ومثل أكبر الفرق في أوروبا مثل ريال مدريد يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

أشهر الشخصيات الفرنسية:

يعد القائد الفرنسي العسكري نابليون بونابرت أشهر شخصية فرنسية تاريخية، يعتبر الملك لويس السادس عشر أيضا من الشخصيات الفرنسية البارزة على الصعيد التاريخي.

أشهر شخصية في النمسا:

يعتبر الموسيقي والعازف موزارت أشهر شخصية في النمسا، ولد موزارت عام 1756 في مدينة سالزبورغ النمساوية وهو أحد أشهر العباقرة في مجال الموسيقى.

أشهر شخصية في كوبا:

يعد الزعيم الكوبي فيديل كاسترو أشهر شخصية كوبية، أن تبادر اسم كاسترو للمسامع يعني كفاح وكتابة تاريخ دولة كوبا الواقعة في البحر الكاريبي وهو قائد ثوري والرئيس السابق لدولة كوبا.

أشهر شخصية في ألبانيا:

تعد الأم تريزا الراهبة الألبانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام أشهر شخصية في ألبانيا.

أشهر شخصية في صربيا:

يعد العالم الميكانيكي والمهندس نيكولا تسلا أشهر شخصية في صربيا، يذكر أن نيكولا تسلا هو مخترع فيزيائي صربي حاز على الجنسية الأمريكية وعمل جنبا إلى جنب مع توماس أديسون.

أشهر شخصية في البرازيل:

أشهر شخصية في تركيا:

يمكن القول بأن هناك شخصيتان رئيسيتان لا يتفوق أحدهما على الآخر من حيث الشهرة وهما الشيف بوراك والشيف نصرت اللذان برعا في صناعة الطعام ولهما سلسلة مطاعم شهيرة في مختلف دول العالم، اكتسب الاثنان شهرتهما عبر مواضع التواصل الاجتماعي بطريقتهم المبتكرة في تقديم الأطعمة وباستقبالهما مشاهير الضيوف وكبار الزوار.

أشهر شخصية في إيطاليا:

يعتبر التشكيلي والعالم والمهندس ليوناردو دافينشي أشهر شخصية إيطالية، دافينشي هو أحد رواد الفن في عصر النهضة ويشتهر أيضا بإنجازاته العلمية وباختراعاته.

أشهر شخصية في سلوفينيا:

يجهل الكثير من الناس حقيقة أن زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميلانيا ترامب ليست أمريكية، بل هي سلوفينية وهي بالتالي أشهر شخصية في سلوفينيا ولها دي مثال خاص بها في العاصمة السلوفينية.

أشهر شخصية في بربادوس:

تعتبر المغنية ريهانا أشهر شخصية في دولة باربادوس الواقعة في البحر الكاريبي، قد يسمع البعض اسم دولة باربادوس للمرة الأولى، ولكن بفضل المغنية ريهانا حازت دولتها على شهرة كبيرة وحضرت بشكل شخصي الحفل الذي تم فيه تدشين انفصال دولة بربادوس عن التاج البريطاني.