أسوأ 6 أفلام أصلية من انتاج نتفليكس

تعتبر شركة نتفليكس إحدى أكبر شركات الإنتاج السينمائي في العالم ان لم تكن أكبرها وأبرزها بالطبع، تشتهر شركة نتفليكس بتقديم خدمة مشاهدة أفلامها على منصتها الشهيرة لقاء مبالغ اشتراك شهرية وتقدم الشركة أيضاً بعض الأفلام والمسلسلات الأصلية التي تنتجها وعادة ما تتسم بالجودة وبالقدرة على إرضاء عيني المشاهد، للأسف فإن ليست جميع أفلام ومسلسلات نتفليكس الأصلية هي على غرار مسلسل “DARK” وفيلم “Catch Me If You Can” اللذان لاقا نجاحاً واسعاً في جميع انحاء العالم فبعض أعمال نتفليكس الأصلية تبدو وكأن مجموعة من المراهقين هم من قاموا بتصويرها في عطلتهم الصيفية، رصد موقع “ليست 25” مجموعة من أسوأ أعمال نتفليكس الأصلية بحسب تقييم موقع “Rotten Tomatoes” الرائد في تقييم جودة الأعمال السينمائية.

6. فيلم “Mascots”:

فيلم كوميدي أمريكي صدر عام 2016 من بطولة كريستوفر غيست وجين لينش وباركر بوسي، وٌصف الفيلم بأنه ذو قصة مملة وبأنه غير مضحك، حاز الفيلم على تقييم بلغ 49% في موقع الطماطم الفاسدة.

5. فيلم “The Devil & The Father Amorth”:

فيلم رعب أمريكي من اخراج المنتج الحائز على جائزة الأوسكار ويليام فريدكين، يروي الفيلم قصة كاهن يقوم بطرد الأرواح الشريرة من أجساد الناس حاز الفيلم على تقييم بلغ 46% في موقع الطماطم الفاسدة واعتبره النقاد مملاً وغير احترافي مستغربين أن من قام بإخراجه قد حاز على جائزة الأوسكار في يوم ما.

4. فيلم مذكرة الموت:

فيلم مذكرة الموت أو “Death Note” هو فيلم رعب وفتازيا أمريكي مقتبس عن مسلسل الأنمي الشهير الذي يحمل ذات الاسم، فيلم “Death Note” هو من أعمال نتفليكس الأصلية ولا تختلف قصته كثيراً عن قصة المسلسل الأصلي الذي تم اقتباس الفيلم منه حيث يجد شاب كتاباً يمكنه قتل أي شخص به من خلال كتابة اسمه فيه، لاقى الفيلم انتقاداً كبيراً لتجريده من هوية الأنمي ولتقليده مسلسلاً آخر من حيث القصة، حاز الفيلم على تقييم بلغ 40%.

3. فيلم “Bright”:

فيلم جريمة وخيال علمي أمريكي من بطولة ويل سميث وجويل إيجرتون، منح موقع الطماطم الفاسدة الفيلم تقييماً بلغ 84% من حيث كره المشاهدين له في حين بلغت نسبة الاعجاب بالفيلم 26%، وُصف الفيلم بأنه ممل ومبتذل لأبعد الحدود، يروي الفيلم قصة رجل شرطة يحاول حل إحدى القضايا بالتعاون مع شرطي آخر فضائي.

2. فيلم “Sward Of Destiny”:

فيلم Sward Of Destiny هو فيلم فنون قتالية صيني أمريكي وهو تكملة للجزء السابق من الفيلم “Crouching Tiger, Hidden Dragon” الذي أٌطلق عام 2000، الفيلم من بطولة الممثلة الشهيرة ميشيل يوه التي كفَرت عن آداءها المخيب في هذا الفيلم بعدما لعبت دور البطولة في فيم “Everything Everywhere All At Ones” والذي كتب له النجاح مؤخراً وصار الفيلم ألأبرز في عام 2022 بلا منازع، فيلم Sward Of Destiny الذي أطلق في عام 2016 هو أحد أسوأ أفلام نتفليكس وأعطاه موقع الطماطم الفاسدة تقييم بنسبة 20% من حيث نسبة الاعجاب، وُصف آداء الممثلين بأنه غير حماسي وذو قصة رديئة ولا يقارن بالجزء السابق منه والذي صدر في عام 2000.

1. فيلم “Mute”:

فيلم خيال علمي ألماني أمريكي، تدور أحداث الفيلم في مدينة برلين المستقبلية في ألمانيا حول رجل أخرس يحاول حل مشكلة غامضة، حاز الفيلم على تقييم بلغ 15-% ويعد أحد أسوأ أفلام الشركة بحسب رأي كل من المشاهدين والنقاد، وصف النقاد الفيلم بأنه مجموعة من الأفكار حول إنتاج فيلم.