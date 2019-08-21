أسماء بنات..ذات معنى حقيقي، دينية، عربية أصيلة

قد تكون عملية إختيار إسم للمولود الجديد (سواء أكان ولدا أو بنت) غير سهلة، نظراً لحرص الوالدين على إسقاط أسماء جميلة ذات معنى قوي لأبناءهم، خاصة اذا كان يدل على سمو نفس الشخص المسمى به وبأنه مرتبطاً بالله بالدرجة الأولى وكونه من الأسماء الدينية. ومما لاشك فيه ان الإسم يلعب دوراً أولي في تكوين شخصية الطفل منذ صغره مما يدفعه إلى أن يكون لديه صفات وأطباع حسنة، كما تمنح الاسماء المختارة للأطفال في فترة الحياة المديدة، القوة والتفائل.

أهمية إختيار إسم يكتسب معنى روحي

أسماء بنات 2019 متنوعة هي الأجمل، قديمة ودينية، من المناسب تسمية المواليد الجدد بها إذ أنها ممتلئة بالإجتذاب ما يمكن ان يكون صاحب تلك الأسماء ذو كاريزما ومتشبع بإحساس رائع يشعر بأنه متميز عن الآخرين، مكتسبا من خلال تلك الأسماء الحلوة إحترام الناس له والحظوة المطلوبة في مجتمعه، ويجب الإمتناع عن إطلاق الأسماء التي تشعر الأبناء بالإشمئزاز مثل إختيار أسماء شخصيات تاريخية شريرة أو أسماء غريبة التي لا معنى لها تعد سلبية بعيدة عن قلبه، بل العكس تماماً يجب إختيار أسماء أصيلة في الثقافة العربية والإسلام مثل الصحابيات، وفي هذه المقالة المخصصة لأسماء البنات بشكل خاص سنغدق المحتوى بأسماء بنات عربية بإذن الله.

أسماء بنات بحرف الألف

آلاء، وهي النعم والفضل من الله على عبده، قال تعالى في القرآن الكريم:” فبأي آلاء ربكما تكذبان “.

وهي النعم والفضل من الله على عبده، قال تعالى في القرآن الكريم:” “. آيات: واحدتها آية وهي العلامة والدلائل الجلية

واحدتها آية وهي العلامة والدلائل الجلية . إرتقاء: العلا والسؤدد

العلا والسؤدد أسيل : أملس، ليِّن

: أملس، ليِّن آمنة : إسم أم النبي محمد آمنة بنت وهب، ومعناه المطمئنة في حالها من شر الأخرين، القلب الساكن، أنسام : جمع نسيم: وهي نسم الروح وأيضاً الهواء العليل، أول الريح الخفيفة قبل أن تشتد.

: إسم أم النبي محمد آمنة بنت وهب، ومعناه المطمئنة في حالها من شر الأخرين، القلب الساكن، : جمع وهي نسم الروح وأيضاً الهواء العليل، أول الريح الخفيفة قبل أن تشتد. أنيسة: مشتقة من الإنس، وهي الإلفة والمودة.

مشتقة من الإنس، وهي الإلفة والمودة. إيمان : نقيض الكفر وهو التصديق.

: نقيض الكفر وهو التصديق. إبتهال : الرجاء والتضرع لله .

: الرجاء والتضرع لله . أفنان: جمع الفَنَنُ وهو الغصن المستقيم للشجرة.

أسماء للبنات بحرف الباء

باسمة: الضاحكة البشوشة، باسلة: الشجاعة المقدامة. بتول: العذراء أي لم يطأها رجل وهي من التبتل بمعني المنقطع التام بذاته لا يحتاج للغير، بهيجة: من البهجة، وهو الظاهر من السرور والفرح، بيلسان، نبات يستخرج منه العطور طيبة الرائحة بديعة: فائقة الجمال المتألقة فوق الوصف. بُشرى: الخبر المفرح ، بهية: ساطعة بجمالها عند الظهور. بُثينَة:إسم ملكة سبأ

أسماء بنات بحرف الجيم

جمانة وهو إسم لطيف أخذ ينتشر في الوقت الأخير، ومعناه الياقوت.

جليلة: صفة للمرأة الشريفة ذات الجلالة والمكانة الرفيعة بين أقرانها.

جيداء: طويلة العنق

جميلة: الفاتنة ذات مظهر حسن

جيهان: هو في الإصل إسم فارسي ومعناه الدنيا أوالعالم وينطق بالفارسية أول حرف منه بفتح الجيم بدون الياء هكذا : جهان.

جنان: بكسر الجيم هي جمع جنة مثلها جنات بفتح الجيم.

أسماء بنات بحرف الميم:

مارية: البيضاء الناعمة،وهو إسم زوجة للرسول كانت قبطية مصرية. ماجدة: ذات المجد والخلق الحسن مناهل: جمع منهل ويعني هو موضع شرب الماء والمورد. كأن تقول مورد العلم من هذا الإمام. منيرة: المضيئة ساطعة النور. ميساء: المتبخترة والمتمايلة ويلفظ ميسا وهو إسم جذاب لطيف له وقعه في القلوب.

مآثر: المكارم- الفعل الحميد. مريم: تعني الخادمة والعابدة في العبرية وهو إسم مريم المقدسة أم النبي عيسى المسيح منار: موضع إنبعاث الضوء. مَنال: المبتغى أو المطلب.

أسماء بنات بحرف الراء

راغدة: السعيدة – المتنعمة بطيب العيش. رشا: إسم ملفت منتشر بكثرة في العالم العربي، وهو الظبي إبن الغزال. ريم : الغزال، والأصل رئم، مما يعني مكتملة البياض. رحاب: الأرض الواسعة رباب: هو السحاب الأبيض المرتفع في علوه رانيا: مديمة النظر بتأمل

أسماء بنات 2019