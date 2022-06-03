أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وآخر موعد للاشتراك
انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من رسالة التهنئة بالفوز في مسابقة الحلم والحصول على شيك بقيمة الجائزة، ويتطلب الأمر من الأفراد الاتصال برقم معين للحصول على جائزته، إلا أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، خاصةً وأن الطريقة الوحيدة لإبلاغ الفوز، وهو تلقيه اتصالاً هاتفيا من المنظم بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن الفائزين بالجوائز، وذلك لطلب الوثائق الرسمية اللازمة التي تُثبت هويته.
آخر موعد للاشتراك
آخر موعد للاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بشكل عام هو يوم 30 ديسمبر المقبل قبل بَدْء مراسم سحب الحلم الأكبر الأخير على جائزة المليون دولار، أما آخر موعد للمشاركة في السحب الجديد المقبل هو قبيل بَدْء حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامَج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.
أسماء الفائزين حلم 2022
أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022 على جوائزها الأكبر بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، فقد تم حتى الآن إعلان أسماء الفائزين في سحبين مختلفين، تم السحب الأول في تاريخ 24 فبراير الماضي، ثم تبعه السحب الثاني بعد بشهر تقريبًا، وتحديدًا في 24 مارس، وإلى أن لم يتم السحب على جائزتي النصف مليون دولار أمريكي الخاصة بحلم الأسرة، ولا جائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار.
وفاز في السحبين الماضيين كلاً من:
- “حامد أحمد اللحياني” من المملكة العربية السُّعُودية بجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، وكان حلمه بناء مسجد، بناء منزل، الزواج.
- كما فاز “عيسى بن عايل بن راشد الفارسي” من سُلطنة عُمان بجائزة مماثلة 150000$، وكان حلمه تأمين مستقبل أولاده – علاج.
الفائز بسحب الربع مليون دولار
أما في سحب الربع مليون دولار أمريكي الأخير على حلم بناء منزل، فقد ربحه المواطن السوداني المقيم في المملكة العربية السعودية “عبدالله عثمان الحاج”، من أجل بناء منزل بالعاصمة الخرطوم، في حين سيكون السحب الجديد خلال الساعات المقبلة، والكل في انتظار إعلان اسم فاز جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بجائزة النصف مليون دولار.
سحب 100 ألف دولار
وبعد انتهاء سحب النصف مليون دولار أمريكي، أعلنت المسابقة عن السحب خلال الفترة المقبلة على جائزتين وليست جائزة واحدة، الجائزة الأولى بقيمة 100 ألف دولار، والجائزة الثانية بقيمة 1 كيلو ذهب.
سبحان الله یارب ترزقنا یارب افتح ابواب الخیر للجمیع
نوره من الجزایر رقم الهاتف 2130797206544
حلم یارب یتحقق
يارب انت الكريم مسبب الاسباب
يا مسهل يارب
حلم شيك يارب يكون من نصيبي ان شاءالله
عثمان عبد الشواخ من سوريا انا من
طلب صدقة حلم دريم تم شيك حلم دريم الله يحفظك يارب العالمين انا عثمان عبد الشواخ من سوريا انا من دمشق حلم بيت الله ٠٠٩٦٣٩٩٢٧٠٥٥٥٥
سلم.عليكم.ان.وصلتني.رسالة.باني.فاءز.اسمي.عزوز.مصطفي.من.المغرب.رقمي2120703921802.وشكراعلاقناتMBc
السلام عليكم اخوتي الكرام انا بامس الحاجة للجائزة وحلمي ببت عقدنا لان الفقر هلكنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا مريض سرطان والحالة المادية صعبه جدا جدا اشتركت منذ سنوات ونفسى اكسب وانعالج من السرطان واسدد ديونى يارب
عايز أكسب حالتى الماديه صعبه جدا
هذه المشاركة ممتع جدا جدا
أضف تعليقك…وصلتني رسالة بأنني فزت ب350ألف دولار هل هذه الرسالة صحيحة؟
حسبى الاخ ونعم الوكؤل غيكم عشان انا لاعت من 2017
وااله ونفسى اكسب عسان الاود وسداد الديون على زوجى
يارب حلم انا كتير بحاجه الحمدالله الفقر مو زين
وصلتني رسالة مع رقم الشك بالفوز
عبدالله ابوراس من سوريا حلب
رابح
اريد الفوز بالحلم لان احتاج النقد كثيرا وابي راعي وانا طفله صغير
اريد الفوز بالجائزة الكبرى لان احتاج النقد الادبي لان هو راعي
لقد وصلني شيك ب50 الف دولار
ما هي الخطوة المالية لصرف الشيك
مع الشكر
بيت ومشروع نتعايش منه
حلم 00201125214801 هذا رقمي حسابي في البنك الخرطوم2269903
حلم. محمد سمير محمد عبد السلام 01122522570
البنك الاهلي المصري
43 شارع جامع ارض ابو سعده شبرا الخيمه
لديا دين
بيت عاءلي و سيارة و مال لدهاب لبلدي و رىية والديا ٥ سنين لم أراهم هلكتنا الغربا
رسالة حلم شراء لي الاطفالي منزل اخوكم من المغرب
رابح
رابح
حلمي اشتري منزل لي ابنائي وارسل والدية الى الحج
حسين عمر المدني عمر 00201125214801 هذا رقمي حسابي في البنك الخرطوم2269903
سيكون ما هو مكون ومكتوب بحول الله من قبل الله اللهم وفق الجميع لما هو فيه خير في الدين والإحسان
والأمان في الله مكتوب والله الموفق لذلك وأجركم على الله والحمد لله
حلمي اشتري منزلا
حلمي منزل جنب البحر
السلام عليكم . انا من الاحواز ايران جزاكم الله خير علي هذه الجهود الجباره . كيف اقدر اشارك بمسابقة الحلم و رقم بلدي ليس ضمن قائمه الارقام و رقم الاتصال بتاعكم غالي كثيييييير شكرا
00989168324463 هذا رقمي
حلمي نشري لامي منزل يا ربي اتحقق الحلم ونكون من الفائزين اختكم من مغرب
حلمي نشري لامي منزل يا ربي اتحقق ونكون من الفائزين اختكم من المغرب
نشوي عبد الحميد من مصر
01008715539
الهم صلي علي محمد
نشوي عبد الحميد من مصر
01008715539
يا رب افوز بالمبلغ لاساعد والدي وتعالج والدتي وأسعد أولادي وتغير من حالهم
علي حسن علي حلم
الله يوفقكم يارب
على حسانين عبدالله حسانين
انا مشتركةمن شهر رمضان وشحن 7 الف جنيه من رصيد ومفيش شيء
Ahmad Abosharha
0505533902
يا رب افوز حقق لي حلمي في بيت لي انا واولادي معيش بيت يارب متحويجنيش لحد يا رب
اتمنى ان تكون حظوظ المغاربة، متساوية مع الاخوة في دول الخليج.
عيد مبارك. حلم
اتمنى الفوز للقضاء على الديون