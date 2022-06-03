أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وآخر موعد للاشتراك

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من رسالة التهنئة بالفوز في مسابقة الحلم والحصول على شيك بقيمة الجائزة، ويتطلب الأمر من الأفراد الاتصال برقم معين للحصول على جائزته، إلا أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، خاصةً وأن الطريقة الوحيدة لإبلاغ الفوز، وهو تلقيه اتصالاً هاتفيا من المنظم بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن الفائزين بالجوائز، وذلك لطلب الوثائق الرسمية اللازمة التي تُثبت هويته.

آخر موعد للاشتراك

آخر موعد للاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بشكل عام هو يوم 30 ديسمبر المقبل قبل بَدْء مراسم سحب الحلم الأكبر الأخير على جائزة المليون دولار، أما آخر موعد للمشاركة في السحب الجديد المقبل هو قبيل بَدْء حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامَج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.

أسماء الفائزين حلم 2022

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022 على جوائزها الأكبر بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، فقد تم حتى الآن إعلان أسماء الفائزين في سحبين مختلفين، تم السحب الأول في تاريخ 24 فبراير الماضي، ثم تبعه السحب الثاني بعد بشهر تقريبًا، وتحديدًا في 24 مارس، وإلى أن لم يتم السحب على جائزتي النصف مليون دولار أمريكي الخاصة بحلم الأسرة، ولا جائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار.

وفاز في السحبين الماضيين كلاً من:

“حامد أحمد اللحياني” من المملكة العربية السُّعُودية بجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، وكان حلمه بناء مسجد، بناء منزل، الزواج. كما فاز “عيسى بن عايل بن راشد الفارسي” من سُلطنة عُمان بجائزة مماثلة 150000$، وكان حلمه تأمين مستقبل أولاده – علاج.

الفائز بسحب الربع مليون دولار

أما في سحب الربع مليون دولار أمريكي الأخير على حلم بناء منزل، فقد ربحه المواطن السوداني المقيم في المملكة العربية السعودية “عبدالله عثمان الحاج”، من أجل بناء منزل بالعاصمة الخرطوم، في حين سيكون السحب الجديد خلال الساعات المقبلة، والكل في انتظار إعلان اسم فاز جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بجائزة النصف مليون دولار.

سحب 100 ألف دولار

وبعد انتهاء سحب النصف مليون دولار أمريكي، أعلنت المسابقة عن السحب خلال الفترة المقبلة على جائزتين وليست جائزة واحدة، الجائزة الأولى بقيمة 100 ألف دولار، والجائزة الثانية بقيمة 1 كيلو ذهب.