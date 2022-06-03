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أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وآخر موعد للاشتراك

محمد أحمد

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من رسالة التهنئة بالفوز في مسابقة الحلم والحصول على شيك بقيمة الجائزة، ويتطلب الأمر من الأفراد الاتصال برقم معين للحصول على جائزته، إلا أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، خاصةً وأن الطريقة الوحيدة لإبلاغ الفوز، وهو تلقيه اتصالاً هاتفيا من المنظم بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن الفائزين بالجوائز، وذلك لطلب الوثائق الرسمية اللازمة التي تُثبت هويته.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وآخر موعد للاشتراك

آخر موعد للاشتراك

آخر موعد للاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بشكل عام هو يوم 30 ديسمبر المقبل قبل بَدْء مراسم سحب الحلم الأكبر الأخير على جائزة المليون دولار، أما آخر موعد للمشاركة في السحب الجديد المقبل هو قبيل بَدْء حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامَج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.

أرقام مسابقة الحلم الجديدة والاشتراك للسحب على كيلو ذهب و 100 الف دولار

مفاجأة مسابقة الحلم الجديدة للمشتركين| و3 خطوات لتفعيل الاشتراك mbc deram

مسابقة الحلم
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وآخر موعد للاشتراك

أسماء الفائزين حلم 2022

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022 على جوائزها الأكبر بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، فقد تم حتى الآن إعلان أسماء الفائزين في سحبين مختلفين، تم السحب الأول في تاريخ 24 فبراير الماضي، ثم تبعه السحب الثاني بعد بشهر تقريبًا، وتحديدًا في 24 مارس، وإلى أن لم يتم السحب على جائزتي النصف مليون دولار أمريكي الخاصة بحلم الأسرة، ولا جائزة منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار.

مسابقة الحلم رمضان 2022
مسابقة الحلم 2022

وفاز في السحبين الماضيين كلاً من:

  1. “حامد أحمد اللحياني” من المملكة العربية السُّعُودية بجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، وكان حلمه بناء مسجد، بناء منزل، الزواج.
  2. كما فاز “عيسى بن عايل بن راشد الفارسي” من سُلطنة عُمان بجائزة مماثلة 150000$، وكان حلمه تأمين مستقبل أولاده – علاج.

الفائز بسحب الربع مليون دولار

أما في سحب الربع مليون دولار أمريكي الأخير على حلم بناء منزل، فقد ربحه المواطن السوداني المقيم في المملكة العربية السعودية “عبدالله عثمان الحاج”، من أجل بناء منزل بالعاصمة الخرطوم، في حين سيكون السحب الجديد خلال الساعات المقبلة، والكل في انتظار إعلان اسم فاز جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بجائزة النصف مليون دولار.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وآخر موعد للاشتراك 1 3/6/2022 - 1:09 ص

سحب 100 ألف دولار

وبعد انتهاء سحب النصف مليون دولار أمريكي، أعلنت المسابقة عن السحب خلال الفترة المقبلة على جائزتين وليست جائزة واحدة، الجائزة الأولى بقيمة 100 ألف دولار، والجائزة الثانية بقيمة 1 كيلو ذهب.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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102 تعليقات
  1. [email protected] يقول

    سبحان الله یارب ترزقنا یارب افتح ابواب الخیر للجمیع

    نوره من الجزایر رقم الهاتف 2130797206544

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  2. نوره يقول

    حلم یارب یتحقق

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  3. على يسن محمود الجيزة مصر يقول

    يارب انت الكريم مسبب الاسباب

    الرد
  4. محمود احمد فؤاد يقول

    يا مسهل يارب

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  5. عبدالعزيزالسعداوي يقول

    حلم شيك يارب يكون من نصيبي ان شاءالله

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  6. عثمان عبد الشواخ من سوريا انا من يقول

    عثمان عبد الشواخ من سوريا انا من

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  7. غير معروف يقول

    طلب صدقة حلم دريم تم شيك حلم دريم الله يحفظك يارب العالمين انا عثمان عبد الشواخ من سوريا انا من دمشق حلم بيت الله ٠٠٩٦٣٩٩٢٧٠٥٥٥٥

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  8. غير معروف يقول

    سلم.عليكم.ان.وصلتني.رسالة.باني.فاءز.اسمي.عزوز.مصطفي.من.المغرب.رقمي2120703921802.وشكراعلاقناتMBc

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  9. الاء العيسى يقول

    السلام عليكم اخوتي الكرام انا بامس الحاجة للجائزة وحلمي ببت عقدنا لان الفقر هلكنا

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  10. غير معروف يقول

    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا مريض سرطان والحالة المادية صعبه جدا جدا اشتركت منذ سنوات ونفسى اكسب وانعالج من السرطان واسدد ديونى يارب

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  11. الصباغ يقول

    عايز أكسب حالتى الماديه صعبه جدا

    الرد
  12. الحافظ يقول

    هذه المشاركة ممتع جدا جدا

    الرد
  13. غير معروف يقول

    أضف تعليقك…وصلتني رسالة بأنني فزت ب350ألف دولار هل هذه الرسالة صحيحة؟

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    1. غير معروف يقول

      حسبى الاخ ونعم الوكؤل غيكم عشان انا لاعت من 2017
      وااله ونفسى اكسب عسان الاود وسداد الديون على زوجى

  14. عائشه سند المحمد يقول

    يارب حلم انا كتير بحاجه الحمدالله الفقر مو زين

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  15. غير معروف يقول

    وصلتني رسالة مع رقم الشك بالفوز

    الرد
  16. غير معروف يقول

    عبدالله ابوراس من سوريا حلب
    رابح

    الرد
  17. محمد اعمرو يقول

    اريد الفوز بالحلم لان احتاج النقد كثيرا وابي راعي وانا طفله صغير

    الرد
  18. محمد احمرو يقول

    اريد الفوز بالجائزة الكبرى لان احتاج النقد الادبي لان هو راعي

    الرد
  19. شوقي المرنيسي يقول

    لقد وصلني شيك ب50 الف دولار
    ما هي الخطوة المالية لصرف الشيك
    مع الشكر

    الرد
  20. ايمن محمد حامد محمد يقول

    بيت ومشروع نتعايش منه

    الرد
  21. حسين عمر المدني عمر يقول

    حلم 00201125214801 هذا رقمي حسابي في البنك الخرطوم2269903

    الرد
    1. محمد سمير محمد عبد السلام يقول

      حلم. محمد سمير محمد عبد السلام 01122522570
      البنك الاهلي المصري
      43 شارع جامع ارض ابو سعده شبرا الخيمه

  22. دنون هواري يقول

    لديا دين

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  23. هواري دنون يقول

    بيت عاءلي و سيارة و مال لدهاب لبلدي و رىية والديا ٥ سنين لم أراهم هلكتنا الغربا

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  24. غير معروف يقول

    رسالة حلم شراء لي الاطفالي منزل اخوكم من المغرب

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  25. علي محمد الخضر يقول

    رابح

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  26. غير معروف يقول

    رابح

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  27. إسماعيل صامت من مدينة مراكش الحمراء المغرب رقم ٠٠٢١٢٦٥٦٠٧٠٣٥٩ يقول

    حلمي اشتري منزل لي ابنائي وارسل والدية الى الحج

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  28. حسين عمر المدني عمر يقول

    حسين عمر المدني عمر 00201125214801 هذا رقمي حسابي في البنك الخرطوم2269903

    الرد
  29. حسن سحرد يقول

    سيكون ما هو مكون ومكتوب بحول الله من قبل الله اللهم وفق الجميع لما هو فيه خير في الدين والإحسان
    والأمان في الله مكتوب والله الموفق لذلك وأجركم على الله والحمد لله

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  30. غير معروف يقول

    حلمي اشتري منزلا

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  31. أوارير نزهة يقول

    حلمي منزل جنب البحر

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  32. يعقوب يقول

    السلام عليكم . انا من الاحواز ايران جزاكم الله خير علي هذه الجهود الجباره . كيف اقدر اشارك بمسابقة الحلم و رقم بلدي ليس ضمن قائمه الارقام و رقم الاتصال بتاعكم غالي كثيييييير شكرا
    00989168324463 هذا رقمي

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  33. هدى يقول

    حلمي نشري لامي منزل يا ربي اتحقق الحلم ونكون من الفائزين اختكم من مغرب

    الرد
  34. هدى يقول

    حلمي نشري لامي منزل يا ربي اتحقق ونكون من الفائزين اختكم من المغرب

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  35. نشوي عبد الحميد يقول

    نشوي عبد الحميد من مصر
    01008715539

    الرد
  36. غير معروف يقول

    الهم صلي علي محمد
    نشوي عبد الحميد من مصر
    01008715539

    الرد
  37. خليل بن جمعه بن مسعود الهندي يقول

    يا رب افوز بالمبلغ لاساعد والدي وتعالج والدتي وأسعد أولادي وتغير من حالهم

    الرد
  38. غير معروف يقول

    علي حسن علي حلم

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  39. محمد عمر يقول

    الله يوفقكم يارب

    الرد
  40. غير معروف يقول

    على حسانين عبدالله حسانين

    الرد
  41. حسن عبد العال يقول

    انا مشتركةمن شهر رمضان وشحن 7 الف جنيه من رصيد ومفيش شيء

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  42. Ahmed يقول

    Ahmad Abosharha
    0505533902

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  43. غير معروف يقول

    يا رب افوز حقق لي حلمي في بيت لي انا واولادي معيش بيت يارب متحويجنيش لحد يا رب

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  44. غير معروف يقول

    اتمنى ان تكون حظوظ المغاربة، متساوية مع الاخوة في دول الخليج.

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  45. غير معروف يقول

    عيد مبارك. حلم

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    1. غير معروف يقول

      اتمنى الفوز للقضاء على الديون