أعلن النجم عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء جديد خاص به يحمل اسم 34 وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه البرفيوم الذي أطلقه في بداية العام الحالي، وتم إطلاق البراند بشكل حصري على أمازون مصر فقط، وهذا خصوصًا مع تحويل سوق دوت كوم إلى أمازون منذ أيام.

جاءت أسعار أزياء عمرو دياب مرتفعة إلى حدًا ما وهو شيء متوقع جدًا حدوثه خصوصًا من براند يحمل اسم عمرو دياب، حيث على غير المتوقع أن يستهدف البراند الفئة الاقتصادية، فإنك لا تشتري ملابس لمجرد أن ترتديها بل تشتري شيئًا يخص نجمك المفضل، وهو مماثل تمامًا لهواتف مثل الايفون التي أسعارها أغلى كثيرًا مما تستحق ولكن من يشتريها هو شخص يريد أن يشعر احساس طبقة الأغنياء.

أسعار أزياء عمرو دياب 34 على أمازون مصر

نلاحظ أن تصميمات الأزياء في غاية البساطة ولا يوجد بها أي شيء سوى لوجو براند 34 فقط، وعلى ذلك كانت الأسعار كالتالي: “قمنا بترجمة اسم المنتجات إلى الأسماء التالية حتى نُبسط من الأمر”

تيشرت 500 جنيه مصري شورت 700 جنيه مصري بنطلون 900 جنيه مصري سويت شيرت بدون أكمام بزعبوط 800 جنيه مصري سويت شيرت بدون أكمام وبدون زعبوط 500 جنيه مصري

وفيما يلي كانت أسعار الشنط والمحافظ:

حامل بطاقات 550 جنيه مصري حقيبة يد 900 جنيه مصري حقيبة كروس 900 جنيه مصري حقيبة كروس موديل آخر 1120 جنيه مصري

سر رقم 34 مع عمرو دياب

يرجع اختيار رقم 34 بالتحديد كبراند لعمرو دياب هو أنه عام ميلاد والديه الذي ولدا عام 1934، ونرى أيضًا أنه قد رسمهم خلف عنقه ليبين شدة ارتباطه بهم.

آخر أعمال النجم كان ألبومه يا أنا يا لأ الذي تم إطلاق في نهاية العام الماضي، ومن المقرر أنه يستعد لإطلاق ألبوم جديد خلال الشهور القادمة بالتعاون مع الكثير من الكُتاب والموزعين والمُلحنين.