أسرار لغة الجسد – تعلمها لتزيد تأثيرك على المحيطين

يعتمد كافة البشر بشكل أساسي على التواصل مع بعضهم البعض ويكون ذلك من خلال اللغة المنطوقة أو لغة الجسد بنسبة مبالغ فيها مما يجعل أي عملية تواصل من الممكن أن تتم بين شخصين أو أكثر تكون عادتاً ممتلئة بالحركات والإشارات، وأيضاً بعض من تعبيرات الوجه التي تنبئنا عن الكثير مما يدور داخل عقل الشخص الآخر.

بعض إشارات لغة الجسد التي تخبرك عما يدور في ذهن من حولك

اولاً تلميحات العين النافذة

يمكنك عن طريق اتجاهات النظر ان تتوصل الى ما يفكر فيه كافة الأشخاص ولقد عمل علماء النفس على تطويرها.

1. النظر جهة اليسار لأعلى

في هذه الحالة يريد الشخص أن يتذكر صورة يحاول جلبها من ذاكرته.

2. النظر جهة اليمين للأعلى

أما هنا فهو يتخيل صورة وغالبا سيخبرك شيئا من وحي خياله وهي أبعد ما يكون عن الحقيقة أو ما حدث له بالفعل.

3. النظر لليسار في اتجاه الوسط

تسمى التذكر السمعي وفي هذه الحالة فهو يحاول تذكر شيئاً ربما قيل له أو قد سمعه بأذنيه .

4. النظر في الوسط جهة اليمين

تسمى هذه الحالة بالتخيل السمعي أي أن الشخص يتخيل صوتاً معين أو شيئًا لم يحدث في الغالب.

5. النظر جهة اليسار للأسفل

تدل على أن صاحب النظرة في حوار داخلي مع النفس ربما يحاسب نفسه أو يفكر فيما سيقوله لمن يجلس معه وما هي عواقبه.

6. النظر جهة اليمين للأسفل

تدل على الأحاسيس والمشاعر التخيلية، وغالباً يحاول صاحب هذه النظرة اقناع غيره، من خلال شعوره بالمشاعر والأحاسيس الخاصة وهي غالباً تكون مزيفة.

ثانيا تعبيرات دقيقة

تسمي التعبيرات اللاإرادية، قد تظهر علي الوجه في اقل من الثانية لتكشف لنا حقيقة الشعور الذي يوجد عند الطرف الآخر، وتنقسم لسبعة تعبيرات هم “السعادة، الدهشة، الازدراء، الحزن، الخوف، والاشمئزاز، الغضب،” تم اثباتهم علمياً وأجريت عليهم الكثير من الدراسات العلمية والأبحاث.

1. السعادة

قد تظهر هذه الإشارة على هيئة ابتسامة ويمكنك أن تلاحظ وجود التجاعيد على جانبي العينين مع بروز الأسنان وسحب جانبي الفم للجانب مع ارتفاع نسبي في الوجنتين.

2. الحزن

من الممكن أن تلاحظ من خلاله انحدار نسبي للجانبين من الفم لأسفل مع وجود بروز الشفاه السفلي و ارتفاع الفك لأعلى بصورة نسبية.

3. الغضب

يظهر في حالة الغضب الوجه بصورة متجهمة، وينجذب الحاجبين للداخل مع نزول الحاجبين بشكل نسبي وانطباق نسبي للأسنان.

4. الدهشة

في حالة الشعور بالدهشة يلاحظ على الشخص اتساع في العينين وانفتاح في الفم، كما يمكنك التمييز بين الحقيقي والمزيف عن طريق الوقت الذي يستغرقه الشخص، فإن زادت مدة ظهور هذا التعبير على وجهه أكثر من ثانيتين في هذه الحالة يجب أن نتفهم أنه مزيف ومفتعل.

5. الازدراء

يحدث خلال هذا الشعور ارتفاع جانبي الفم مع ارتفاع نسبة الوجنة في الجانب الأعلى من الفم .

6. الخوف

يحدث في هذه الحالة ارتفاع للحاجبين وتقريبهم من بعضهم البعض، وكأنهم على خط مستقيم واحد مع ظهور بعض التجاعيد في منتصف الجبهة، و اتساع للعينين مع حدوث انفتاح في الفم.

7. الاشمئزاز

يحدث للشخص تجعد في الأنف مع ارتفاع الوجنتين وأيضا الشفاه السفلية و ظهور خطوط في أسفل الجفن السفلي.

8. بؤبؤ العين

يمكنك من خلال بؤبؤ العين أن تعرف هل الشخص الذي تحاوره حقاً يحب أم لا يحب ما تعرض عليه، أو تتحدث معه بشأنه، فهو يتسع بصوره ملحوظة حين نرى شخصاً نحبه أو شيئا نحبه او نسمع شيئاً أعجبنا.

كما أنه يضيق في حالة ان يري شيئاً أو شخصاً لا نحبه أو عند سماعنا شيئاً لا يعجبنا، وهو من الإشارات لأنه في كافة الأحوال يحدث بصورة لا إرادية، أي أن الإنسان ليس لديه القدرة على التحكم فيه.