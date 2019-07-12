أسباب زيادة هجرة السودانيين لمصر

الجميع دائما يبحث عن فرص لعيش حياة أفضل اذا لم يجد فرصة في بلاده للعيش بطريقة لائقة تلبي إحتياجاته، وتوفر له مقاومات الحياة اللزمة لعيشه في هذه البيئة لذلك، وفي حالة عدم توفرها يلجأ البعض إلي الهجرة من أجل العمل، و توفير المال فالبعض يعمل من أجل مساعدة عائلته، وتوفير المال من أجلهم فيسافر العديد من الأشخاص الي دول الخليج او الدول الأجنبية للبحث عن عمل، و بسبب سعر تداول عُملات هذه الدول ذات الاقتصاد العالي مما يجعل سعر تداول عملتها عال.

السودانيين في مصر

يأتي السودانيين الى مصر بحث عن فرص عمل التي لم يجدوها في بلادهم فيأتون الي مصر ابتغاء نيل حياة كريمة تليق ببشريتهم

فيعملون كعمال في مصانع الكرتون، و الجبن، و الحديد و غيرها من المصانع التي تحتاج الى العمال و يتمركزون في مناطق المصانع مثل منطقة السادس من أكتوبر و العاشر من رمضان

مميزات العمل للسودانين في مصر

1-يتوفر العمل بالنسبة لهم في المصانع علي خلاف بلادهم

2-1جنيه المصري=3.5 جنيه سوداني مما يجعل هذا أفضل لهم أكثر من عمال المصانع المصريين

3-يسمح للسودانيين الدخول إلى مصر لمدة 6أشهر مجانية لا يتحمل فيها الا تكاليف تذكرة الطيران أو الأُتوبيس أي أن تأشيرة الدخول إلي مصر للسودانيين مجانية و عند انتهاء ال6 أشهر يقوم بتجديد التأشيرة لمدة 6 أشهر أخري يقديهم في مصر.

مشكلات العمل للسودانيين

1-العمل في المصانع يستغرق 12 ساعة من العمل المتواصل و يسمح لك بساعة راحة بعد 6 ساعات من العمل ثم تعود للعمل مرة أخري و مدة ال12 ساعة مدة طويلة للعمل و تسبب الانهاك الجسدي للعمال المصريين و السودانيين

2-كما أن المرتبات تعتبر قليلة حيث أن العامل الواحد يتم محاسبته بنظام الأسبوع و يتم حساب اليوم ب90 جنيه مصري و يتكفل المصنع بالسكن ولكن السكن يكون متوسط الجودة أو ردئ و يتكفل العامل بمصاريف الطعام الخاصة به ويقوم مكتب التوظيف بتوصيلهم الي المصانع في سيارات نصف نقل مغطاة رديئة من الساعة ٨ص إلى الساعة ٨م

مطالب بعض العمال السودانيين

يري بعض العمال أن العمل لمدة 12 ساعة هو أمر متعب جداً، و يستهلك الطاقة و يرجون أن يتم تقليل المدة إلي 8 ساعات، و يرجون أيضا رفع الأجور لأن الأجور تعتبر قليلة مقارنة بمشاق العمل .