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أسباب انفجار كاوتش السيارة.. حافظ على نفسك

مريم الهنداوي

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من حوادث السيارات بسبب الانفجار في إطارات السيارات، لعدم إدراك السائق بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة الإطارات في السيارة قبل التحرك بها، إليكم الأسباب التي تؤدي إلى انفجار الإطار:

  • زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارة وفق وزنها ونوعها.
  • ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصي به على السيارة ومكانه على يمين السائق أو شماله وفق نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط.
  • القيادة بسرعات كبيرة وعدم الالتزام بالسرعات المقررة وفق الإرشادات المرورية على الطرق.
  • سخونة الكاوتش بشكل كبير: فعند السفر لمسافات كبيرة، يفضل النزول على فترات من أجل التأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب التوقف لمدة قصيرة ثم مواصلة السير.
  • تعرض الإطار في السيارة للكثير من الصدامات في حالة الركن بجوار رصيف أو عند الاصطدام بحجر.
  • التخزين في أماكن رطبة أو في مناخ مرتفع الحرارة.
  • الوقوف المفاجئ أو التسارع المفاجئ.
  • عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء أنواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء أي أنواع غير معروفة وهي عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه أو غير صالح الاستخدام.

المصدر

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مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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