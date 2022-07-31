أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

الملايين من الأشخاص في جميع الوطن العربي يرغبون في الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت أو من خلال أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، وذلك للفوز والحصول على إحدى جوائز المسابقة التي يبلغ إجمالي قيمتها بـ 3.5 مليون دولار أمريكي، مع العلم أن السحب الجديد المقبل سيكون على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها خلال شهر أغسطس.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من خلال الإتصال على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 في جميع أنحاء الدول العربية، حيث خصصت مسابقة الحلم العديد من الطرق للاشتراك ومن أهمها الاتصال على الرقم الموحد للمسابقة، أو إرسالة رسالة نصية عبر الهاتف المحمول والتي تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” للرقم الخاص لبلدك، بالإضافة إلى الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم وتسجيل برقم الهاتف ثم إدخال بيانتك والإجابة على الأسئلة.

كما يُمكن المشاركة أيضًا من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة، وذلك من خلال تسجيل رقم جوالك في التطبيق وملء البيانات، ثم إرسال.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك من خلال الرقم المخصص لبلدك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وهي كالتالي: