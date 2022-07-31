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أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

محمد أحمد

الملايين من الأشخاص في جميع الوطن العربي يرغبون في الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت أو من خلال أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، وذلك للفوز والحصول على إحدى جوائز المسابقة التي يبلغ إجمالي قيمتها بـ 3.5 مليون دولار أمريكي، مع العلم أن السحب الجديد المقبل سيكون على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها خلال شهر أغسطس.

أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من خلال الإتصال على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 في جميع أنحاء الدول العربية، حيث خصصت مسابقة الحلم العديد من الطرق للاشتراك ومن أهمها الاتصال على الرقم الموحد للمسابقة، أو إرسالة رسالة نصية عبر الهاتف المحمول والتي تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” للرقم الخاص لبلدك، بالإضافة إلى الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم وتسجيل برقم الهاتف ثم إدخال بيانتك والإجابة على الأسئلة.

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أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

كما يُمكن المشاركة أيضًا من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة، وذلك من خلال تسجيل رقم جوالك في التطبيق وملء البيانات، ثم إرسال.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك من خلال الرقم المخصص لبلدك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وهي كالتالي:

البلد شركة الاتصالات رقم الاشتراك
السعودية
  • موبايلي
  • زين
  • Virgin Mobile
  • Lebara
  • 650444
  • 755505
  • 300300
  • 313131
الإمارات
  • اتصالات
  • DU
  • 6070
  • 3636
الكويت GSM 4141
عمان GSM 90434
البحرين
  • Batelco
  • VIVA
  • زين
  • 94000
  • 98885
  • 9400
العراق
  • Asiacell
  • Korek
  • زين
  • 2266
  • 2180
  • 2770
فلسطين
  • Jawwal
  • Wataniya
  • 1623
  • 6750
مصر فودافون
  • 9548
  • 95450
الأردن
  • اورنج
  • زين
  • 98880
  • 98858
اليمن
  • MTN
  • Sabafon
  • Y Telecom
  • Yemen Mobile
  • 2622
  • 5222
  • 8442
  • 87602
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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تعليق 1
  1. aminalshamake يقول

    حلم

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