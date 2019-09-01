أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 mbc dream من جميع الدول للسحب على جوائز الـ3000000 دولار

مسابقة الحلم 2019.. مع دخول مسابقة الحلم 2019 mbc dream مرحلة جديدة وهامة من السحب على إحدى الجوائز وسحب جديد مرتقب ضمن جوائز الـ3 مليون دولار والتي أصبح محط اهتمام الكثيرين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، ننشر لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم 2019 وطريقة تفعيل الاشتراك، بالإضافة لأرقام الاشتراك من كافة الدول ومن جميع الشبكات الخاصة بها.

مسابقة الحلم 2019 mbc dream

وكسبت مسابقة الحلم 2019 mbc dream شعبية واسعة في جميع أنحاء الدول العربية، لاسيما بعد الإعلان عن مجموع جوائزها من قبل مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي، الإعلامي السوري مصطفى الأغا، والتي وُصفت بالأكبر على الإطلاق، إذ وصل مجموع جوائز مسابقة الحلم 2019 mbc dream ثلاثة ملايين دولار أمريكي، مقسمة على عدة جوائز وفقًا للسحب الشهري عليها، يبلغ قيمة السحب الواحد 100 ألف دولار.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

والآن يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 mbc dream وتحقيق حلمك بربح إحدى جوائز المسابقة الكبرى، لاسيما مع اقتراب سحب جديد في سبتمبر الجاري، وذلك عبر الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve.

أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي الخاصة بكل دولة وفقًا للمشترك منها.

تمنح الاشتراك في الحلم فور إرسال الرسالة القصيرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 mbc dream