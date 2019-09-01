أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 mbc dream من جميع الدول للسحب على جوائز الـ3000000 دولار

مسابقة الحلم 2019.. مع دخول مسابقة الحلم 2019 mbc dream مرحلة جديدة وهامة من السحب على إحدى الجوائز وسحب جديد مرتقب ضمن جوائز الـ3 مليون دولار والتي أصبح محط اهتمام الكثيرين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، ننشر لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم 2019 وطريقة تفعيل الاشتراك، بالإضافة لأرقام الاشتراك من كافة الدول ومن جميع الشبكات الخاصة بها.
مسابقة الحلم 2019 mbc dream
وكسبت مسابقة الحلم 2019 mbc dream شعبية واسعة في جميع أنحاء الدول العربية، لاسيما بعد الإعلان عن مجموع جوائزها من قبل مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي، الإعلامي السوري مصطفى الأغا، والتي وُصفت بالأكبر على الإطلاق، إذ وصل مجموع جوائز مسابقة الحلم 2019 mbc dream ثلاثة ملايين دولار أمريكي، مقسمة على عدة جوائز وفقًا للسحب الشهري عليها، يبلغ قيمة السحب الواحد 100 ألف دولار.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
والآن يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 mbc dream وتحقيق حلمك بربح إحدى جوائز المسابقة الكبرى، لاسيما مع اقتراب سحب جديد في سبتمبر الجاري، وذلك عبر الخطوات التالية:
- إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve.
- أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي الخاصة بكل دولة وفقًا للمشترك منها.
- تمنح الاشتراك في الحلم فور إرسال الرسالة القصيرة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 mbc dream
- مصر: Etisalat 95450 – Vodafone 95450 – Orange 95450
- موريتانيا Mauritel 1559
- المغرب Inwi 9669 – Orange 9669
- تونس Tunisie Telecom 85988 – Ooredoo 85988 – ORANGE 85988
- العراق: Asiacell 2266 – Korek 2180 – Zain 2833
- الأردن: Orange 98880 – Umniah 98858 – Zain 98858
- فلسطين Jawwal 1623 – Wataniya 6750
- سوريا MTN 1736 – Syriatel 1736
- الإمارات Etisalat 6070 – du 3636
- البحرين Batelco 94000 – VIVA 98885 – VIVA 98885 – Batelco 94000
- السعودية Zain 755505 – Mobily 650444 – LEBARA 313131 – Virgin Mobile 300300 – Thuraya 0088216101074
- الكويت Zain 96922 – VIVA 50640 – GSM 4141 – Etisalat 6070 – Du 3636
- عمان GSM 90434
- رقم دولي من كل أنحاء العالم: GSM 0088216101092.
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