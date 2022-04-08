أدعية اليوم السادس من رمضان 1443 أدعية يومية مستجابة 2022

ظل المسلمون يترقبون موعد قدوم شهر رمضان الكريم ليقوموا بكافة الأعمال الخيرية التي من بينها قراءة القرآن الكريم والصيام والزكاة بالإضافة للدعاء عسى أن يتقبل الله من الجميع دعواتهم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أدعية استقبال شهر رمضان الكريم.

أدعية اليوم السادس من شهر رمضان 2022:

من بين الأدعية التي تقال في شهر رمضان كلًا من التالي: