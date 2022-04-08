أدعية اليوم السادس من رمضان 1443 أدعية يومية مستجابة 2022
ظل المسلمون يترقبون موعد قدوم شهر رمضان الكريم ليقوموا بكافة الأعمال الخيرية التي من بينها قراءة القرآن الكريم والصيام والزكاة بالإضافة للدعاء عسى أن يتقبل الله من الجميع دعواتهم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أدعية استقبال شهر رمضان الكريم.
أدعية اليوم السادس من شهر رمضان 2022:
من بين الأدعية التي تقال في شهر رمضان كلًا من التالي:
- اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، و بحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد و آلة، و أهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، و أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، و اجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك.
- ” اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار”.
- ” اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله”.
- ” اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة في هذه الجمعة مباركه اللهم اجعل هذه الجمعة من رمضان تفريجاً لهمومنا واستجابة لدعائنا وغفرانٍ لذنوبنا”.
- اللهم أنك عفو تحب العفو فأعفو عنا.
- اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم.
- اللهم اغفر لنا كل خطايانا وارحمنا إنك رحيم.