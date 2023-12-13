“أخي أخذ أسمي” .. أحمد حلمي ينعي شقيقه بهذه الكلمات الدافئة

أخي أخذ اسمي وُلِد أخي الأكبر أمي :هسميه احمد أبي : اسم جميل ، بس انا كان نفسي اسميه خالد نظرت أمي إلي السقف وأخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفه ، “خالد … خاااالد” وكأنها تقرأ حروفه المكتوبة بجوار النجفة التي لم تتغير حتي وقتنا هذا .. ولم تقتنع … أمي : طب نسمي البكري احمد و التاني نبقي نسميه خالد. حسم أبي الموقف بثلاث كلمات لا اكثر لم تستطع أمي بعدها الكلام. أبي : مش هينفع ” اصل انا نادرها” إن أول مولود اسميه خالد. أمي : مممم ، لأ لو نادرها يبقي خلاص ، نسميه خالد، بس نادرا عليا أن المولود التاني هاسميه احمد. (وهكذا أخذ أخي اسمي وأخذت انا اسمه.. تبدلت اسامينا ولكن بقي العمر كما هو). الله يرحمك يامن تحمل اسمي. مواساة نجوم الفن لزميلهم

وشهد عزاء خالد حلمي شقيق النجم أحمد حلمي، حضور العديد من نجوم الفن الذين حرضوا على مواساته في هذه اللحظات الصعبة، فحضر محمد هنيدي، وأكرم حسني، محمد محمود عبد العزيز، وهشام ماجد، وأحمد فهمي، والمخرج شريف عرفة، والسينارست تامر حبيب، ولبلبة، وشرين، وريهام عبد الغفور.

كما حضر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأخته الفنانة ماجدة زكي، المخرج بيتر ميمي، الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامي طارق علام، ومحمد الغيطي، مراد مكرم، سليمان عيد، عصام كاريكا، وروبي.

كما قدمت نجمات ونجوم الفن العزاء لزوجة حلمي الفنانة منى زكي، التي كانت بجوار زوجها في هذه اللحظات الصعبة.