أحمد محمد عبد الرحمن يشارك في فيلم قصير عن الحياة البرية في أدغال أفريقيا

أكد الفنان الشاب أحمد محمد عبد الرحمن، على أنه انتهى من تصوير فيلم قصير يحمل اسم “أدغال افريقيا”، وذلك في دولة النيجر مشيرًا بأن العمل يتناول قصص واقعية من الحياة البرية هناك بقيادة مخرج أمريكي يحمل اسم دانيل سافج .

الفنان الشاب أحمد محمد عبد الرحمن

مهرجان فرانكفورت السينمائي

وأشار أحمد محمد عبد الرحمن بأن العمل دخل مرحلة المونتاج، استعدادًا للعرض في أحد المهرجانات الكبرى في أوروبا وتحديدًا مهرجان فرانكفورت السينمائي، لافتًا إلى أن العمل بمثابة عمل خيري يضم الكثير من التفاصيل الحياتية لسكان دول إفريقيا .

مساعدة القرية النيجيرية التي تم التصوير فيها الفيلم

واختتم إلى أن العمل بمثابة عمل خيري قام من خلاله بجمع أموال عديدة من أجل مساعدة القرية النيجيرية التي تم التصوير فيها الفيلم.