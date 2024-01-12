أحمد محمد عبدالرحمن يشارك في الفيلم الكوميدي “راس براس”

يشارك الفنان أحمد محمد عبدالرحمن في الفيلم السعودي الكوميدي بعنوان “راس براس” وهو من تأليف عبد العزيز المزيني، وبطولة عبد العزيز الشهري وإخراج مالك نجر.

أحمد محمد عبدالرحمن

الفيلم يدور في إطار كوميدي تشويقي

وقال أحمد محمد عبدالرحمن إن الفيلم يدور في إطار كوميدي تشويقي، حيث ينقل السائق درويش عن طريق الخطأ أكبر مجرم متقاعد من المطار ويتم مطاردته من قبل عصابة المجرم، ويبدأ بعدها كل من درويش، وفياض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التاكسي في مهمة تضليل العصابة وإيهامها بأن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة مغامرات غير متوقعة.

ويشارك في الفيلم الفنان عبدالعزيز الشهري، محمد القس، عادل رضوان، زياد العمري، آيدا القصي، هاشم هوساوي،أحمد محمد عبدالرحمن، ومحمد ممدوح وغيرهم من النجوم.

الفيلم القصير “سبع لفات”

وأضاف الفنان أحمد محمد عبدالرحمن أنه انتهى مؤخرا من تصوير احداث دوره في الفيلم القصير “سبع لفات” والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وقد تم عرضه ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الأمريكية.

يذكر أن مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به ١٠ أفلام في المسابقة من أصل أكثر من ٦٠ فيلمًا تم ترشيحها.