أحمد عبد الحميد يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل “جولة أخيرة”

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن اسم شخصيته في مسلسل “جولة أخيرة”، مؤكدا أنه سيقدم شخصية “شبكة” في المسلسل، كما نشرت منصة «آمازون» البرومو الخاص بالمسلسل كم خلال صفحتها الرسمية على الانستجرام وعلقت المنصة على البرومو قائلة.. “اللي متحمس يرفع ايده مسلسل جولة أخيرة أخيرة يُعرض يوم 25 يناير حصريًا على برايم فيديو”.

الفنان أحمد عبد الحميد

استنوا مسلسل جولة أخيرة يوم 25 يناير

كما شوق الفنان أحمد عبد الحميد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام؛ لشخصيته في مسلسل جولة أخيرة خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تحمل الكثير من التفاصيل المختلفة، كما نشر صورة من كواليس تصوير مسلسل جولة أخيرة، استنوا مسلسل جولة أخيرة يوم 25 يناير.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

وأشار عبد الحميد بأن مسلسل “جولة أخيرة” يشارك فيه مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم النجم أحمد السقا والفنان أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وأوضح أحمد عبد الحميد بأن المسلسل يتكون من 9 حلقات فقط، المسلسل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.