أحمد طلعت سعد: تأليف الشعر إبداع ويخرج من ظهر العناء والضغوطات

أكد الشاعر والمؤلف أحمد طلعت سعد صاحب الـ36 عاماً على أن كتابة وتأليف الشعر إبداع ولن يتوقف أمام ضغوطات الحياة فبالرغم من أنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية ولكنه دائمًا ما يتميز في كتابة الشعر من ضغوطات الحياة.

الشاعر والمؤلف أحمد طلعت سعد

تأليف الشعر وإلقائه

وأشار أحمد طلعت سعد بأنه استطاع أن يجذب الكثير إليه بسبب تميزه في تأليف الشعر وإلقائه وسط حالة من الفرح والبهجة أمام الجمهور وقدرته على تغيير نبرة صوته وملامح وجه في إلقاء القصيدة على حسب المعنى والحياة التي يعيشها بين أبياته الشعرية.

شعر العامية يعبر عن حالة الشارع المصري

جدير بالذكر أن أحمد طلعت سعد ولد في محافظة بورسعيد والتحق بالتعليم الجامعي ومنذ صغره كان يعشق كتابة وتأليف الشعر وخاصة شعر العامية لأنه يعبر عن حالة الشارع المصري، وبالرغم من أنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية ولم تكن مهنته عائقًا أمام كتابة الشعر وقصائده.