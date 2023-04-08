أحمد حلمي يدعم منى زكي بعد عرض أولى حلقات “تحت الوصاية”

قدم الفنان أحمد حلمي، الدعم لزوجته منى زكي، مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، وذلك بنشره لفيديو مقدمة المسلسل على صفحته الشخصية على “انستجرام”، وعلق حلمي على الفيديو بكلمة “الآن” وذلك أثناء عرض تتر المسلسل الذي تلعب فيه منى زكي دور البطولة بمشاركة مجموعة من الفنانين، لترد علية الأخيرة بتعليق زينته بالقلوب والقبلات وكتبت “من غير عدد”.

دعم أحمد حلمي لزوجته

يذكر أن هذا المنشور ليس الأول من أحمد حلمي لزوجته بخصوص مسلسل “تحت الوصاية”، حيث نشر حلمي منشور دعم سابق لزوجته منى زكي، مع عرض الإعلان التشويقي للمسلسل كتب فيه “حلو أوي أوي، وألف مبروك يا حبيبتي، وإن شاء الله تكسروا الدنيا”، كما تابع نشر الإعلان معلقاً “بالنجاح والتوفيق يا منى ولكل الممثلين وطاقم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل”.

وكان مسلسل “تحت الوصاية” قد تعرض لحملة انتقادات كبيرة مع ظهور البوستر الدعائي له، والذي ظهرت فيه منى زكي بمظهر وملامح اعتبرها البعض متعمدة للإساءة للمحجبات، حيث ظهرت منى وهي ترتدي الحجاب وهي متجهمة ومظهرها غير مرتب.

مسلسل تحت الوصاية يشارك منى زكي في بطولته كل من دياب، ونسرين أمين، وعلى الطيب، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، ومها نصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين، المسلسل من تأليف كل من خالد وشرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.