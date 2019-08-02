أحمد حسن يهاجم منتقديه باستغلال طفلته من أجل مشاهدات اليوتيوب

تعرض اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لحملة انتقادات وهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بسبب الفيديوهات التي ينشرها على اليوتيوب باسم فيديوهات أحمد حسن وزينب لطفلتهما وهي تبكي حيث اعتبر الرواد أنهم يستغلون الطفلة بعرض فيديوهات لها وهي تبكي والهجوم لم يكن من الرواد فقط بل تم تقديم بلاغات للنائب العام بسبب هذة الفيديوهات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب

كشفت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم الإبلاغ ضد أحمد حسن وزوجته بخصوص واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر من خلال الفيديوهات وأضحت عزة أن المجلس استقبل العديد من البلاغات وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس وأضافت أن في مثل هذه البلاغات تكون العقوبة هي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنية بسبب انتهاء خصوصية الطفل وتعريض حياته للخطر

أحمد حسن يرد على الانتقادات

بعد الهجوم الذي تعرض له قام بمهاجمة الانتقادات والرد عليهم حيث قال كل لحظة حلوة نتعرض لحملة انتقادات وهجوم بدون أى وجه حق للمنتقد و الكلام الى هقوله دا للأشخاص الذي تنتقدنا واقفلنا على الواحدة ومستنية أي حدث في حياتنا عشان تنتقده وتجرح فينا بأسلوب قليل الأدب وبسخرية مبتذلة وقال أنه متزوج من أحلى زوجة في العالم وربنا رزقة بأجمل بنوتة فى الدنيا وهى أيلين وعبر عن غضبه من الانتقادات بسبب التشهير ببنته واعتباره شخص فاشل حيث قال أنا شخص ناجح وعندي عربية احدث موديل وشقة ملك في أحسن منطقة في القاهرة ودخله الشهر حوالي نص مليون جنية انتوا بقي عندكوا اى فياريت تبصوا لنفسكوا الأول قبل الانتقاد وانهى كلامه خليكوا انتوا فى انتقادكم وخلينا احنا في نجاحنا”.