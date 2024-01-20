أحمد الباز: المواطنون مطالبون بتحقيق الإنضباط المالي في 2024

قال الخبير الاقتصادي أحمد الباز، إن معظم المواطنين يفضلون شراء شهادات الاستثمار لأنها البديل الأكثر أمنا، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار من أفضل الطرق فى إدارة الأموال واستثمارها ومخاطرها قليلة، كما أن البعض يفضل البنوك وشهادات الاستثمار لأنها أسهل الطرق للحصول على السيولة فى أو وقت، موضحا أن من المتوقع صعود سعر الذهب في 2024 نظرا لهبوط سعر الدولار.

الخبير الاقتصادي أحمد الباز

البنك المركزي يريد استمرار سيولة المواطنين في البنوك

ونصح أحمد الباز المواطنين بضرورة الإنضباط المالى فى 2024 وعدم الإكثار فى شراء الكماليات، مطالبا من يريد استثمار أمواله بالاستعانة بالخبراء وصناديق الاستثمار، ونوه بأن الشهادات الجديدة التي تم طرحها بعائد يصل إلى 27% هدفها المواطن الذي كان يدخر أمواله في البنوك وانتهت مدتها، حيث يريد البنك المركزي استمرار هذه السيولة في البنوك حتى لا يحدث زيادة تضخم جديدة.

إقبال المواطنين على كسر شهادتهم القديمة

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الباز أن البنك المركزي يحاول توفير مصدر دخل للمواطنين عن طريق الشهادات الجديدة خاصة الذين يعتمدون على الشهادات، منتقدا إقبال البعض على كسر شهادتهم القديمة من أجل الدخول في هذه الشهادات الادخارية الجديدة.