أحلام وإطلالتها الجديدة وصدمه الجمهور

أحلام المطربة الكويتية التي تلقب نفسها بالملكة وأيضا لقبها المطرب الكبير السعودي محمد عبده (فنانه الخليج ) وتعتبر المطربة أحلام من المغنيات الأغلى في الأجر في إحياء المهرجانات والحفلات الكبيرة في العالم العربي والمطربة أحلام شاركت في الغناء في فلسطين مرتين وذهبت واعدت حفله كبيره في تونس وذلك كان في مهرجانات قرطاج، ولدت أحلام في البحرين (المنامة) 13فبراير 1969 وعمرها الحالي 50 سنه واسمها الكامل أحلام الشمسي تزوجت من زوجها مبارك الهجري سنه 2003 وانجبت ثلاثة (فاهد – فاطمه – لؤلؤه) أما عن والد الفنانة الكبيرة أحلام الشامسي كان فنان شعبي في البحرين اسمه علي الشامسي .

بداية أحلام لانطلاقها في عالم الغناء

بدأت الفنانة أحلام مشوارها الفني منذ الصغر فكانت تحي الأفراح والأعراس لعرائس الخليج ومن هنا كانت بدايته ثم تطور مشوارها الفني حيث أنها كانت طموحه وتسعي إلي تحقيق أحلامها وتبذل مجهود حتي تصل ومنذ ذلك الوقت أصبحت الفنانة أحلام مشهوره ومعروفه قي الخليج، وأول البوم أطلقته الفنانة أحلام لها حين بدأت بأغاني “احبك موت” “وش ذكرك” ومن هنا أطلقت الاسم الأول لألبومها وهو “أحلام 95” وبعدها انطلقت في حفلات الغناء واشتهرت وأصبحت معروفه في كل دول الخليج والوطن العربي حيث اطلق عليه الفنان محمد عبده المطرب السعودي أحلام فنانه الخليج، اهم الشخصيات القريبة والمحبوبة لدي الفنانة أحلام ( محمد عبده – أمل حجازي- راشد الماجد – راغب علامه )

وشاركت الفنانة أحلام بالفترة الأخيرة في برنامج ارب أيدول والتي كانت إطلالتها دائما ساحره ومعروفه باختيارها الملابس الغالية والجميلة وأيضا المجوهرات غاليه الثمن ومعروف عن المطربة أحلام أنها ترتدي المجوهرات باهظه الثمن أثناء البرنامج وكانت تعطي رأيها بكل صراحه ووضوح في المشتركين في البرنامج.

ظهور أحلام بإطلاله جديده اكثر رشاقه ونحافه

وظهرت الفنانة أحلام بالأخير بإطلاله جديده حيث كانت اكثر نحافه وجمال وأشعلت مواقع السوشيال ميديا بإطلالتها الجميلة حيث تبدو اكثر رشاقه وجمال.

أكثر الأغاني التي يحبها الجمهور ويعشقها لدي المطربة أحلام ويرددونها دائما “تدري ليش ” “قول عني ما تقول ”

“لا تصدقونه ” “التقل صنعه” ودائما ما يرددونها في حفلاتها الغنائية ويطلبون من الفنانة أن تغني لهم هذه الأغاني باستمرار .