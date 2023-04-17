أحداث مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 25 “المستأجر زيد” وتوقيت العرض على قناة روتانا خليجية

قامت قناة روتانا خليجية منذ قليل بعرض أحداث مسلسل شباب البومب الحلقة 25، حيث جائت الحلقة بعنوان “المستأجر زيد” وقد تناولت الحلقة بعض التفاصيل حول مراعاة حق الجار، جدير بالذكر أن مسلسل شباب البومب يهتم بمناقشة القضايا الإجتماعية وتقديمها بشكل مبسط، لذلك نجد أن مسلسل شباب البومب من أهم المسلسلات الخليجية في الوطن العربي، بالإضافة إلى ذلك أن المسلسل يناسب جميع الأعمار ولذلك نجد أن جميع الأسرة تلتف لمتابعة أحداث حلقات المسلسل، أما الآن سوف نستعرض معكم عبر السطور التالية أحداث حلقة اليوم من شباب البومب الجزء الحادي عشر.

أحداث الحلقة 25

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل شباب البومب 11 بوصول المستأجر زيد ليسكن بجوار بيت عامر، ومن ثم تحدث بعض الأشياء الغريبة التي أثارت قلق عامر، حيث وقفت عربة أمام بيت عامر ليسأل إذا كان أحد طلب أوردر، ومن ثم يطلب الرجل من عامر تسليم الأوردر، وفجأة يظهر زيد ويطلب من عامر عدم التدخل في أمور الغير.

كذلك أيضا يرى صديق عامر عربة غريبة تدخل بيت زيد، مما أثار الشك في قلب عامر وكفتة وياسر وشكش ليعرفوا ماذا يُخفي زيد داخل بيته، ويحاول بالفعل عامر وأصدقائه دخول بيت زيد لمعرفة الحقيقة، ومن ثم يفاجأ الجميع بمرض والد زيد، وأن زيد يجلس بجواره لرعايته.

كذلك أيضا قام زيد بكشف حقيقة مرض والده وأنه يعاني من مرض السرطان في القدم، ولكن سرعان ما تغير المجرى الدرامي للحلقة عندما ظهر زيد في نشرة الأخبار، وقد تم التنويه بأنه من أخطر تجار المخدرات ويحاول الهرب خارج المملكة.

جدير بالذكر أن الحلقة قد نالت استحسان الجمهور بشكل كبير فقد علق البعض بأنه مسلسل أكثر من رائع ويناسب الكبير والصغير، كما علق البعض أيضا أن النهاية مميزة وغير متوقعة.

مواعيد عرض مسلسل شباب البومب

يتم عرض حلقات مسلسل شباب البومب 11 من خلال قناة روتانا خليجية وذلك في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت المملكة، على أن يتم إعادة عرض الحلقات في تمام الساعة 03:30 صباحاً والإعادة الثالثة في تمام الساعة 08:00 صباحاً والإعادة الرابعة في تمام الساعة 02:00 ظهراً.