أجمل و أرق أسماء البنات 2020 ومعانيها.. ونصائح تساعدك لاختيار أفضلهم بدون حيرة







تبدأ الأم بالبحث عن اسم جميل لأميرتها القادمة بمجرد علمها بنوع الجنين لتجد عالمًا من الأسماء، وما بين الأسماء العربية المتعارف عليها والأسماء الأعجمية والأسماء التركية وغيرها تتضارب الآراء ويقع الاباء والأمهات في حيرة اختيار اسم جميل لطفلتهم.







وسمعنا كثيرًا عن أباء وأمهات شعروا بالندم لأختيار اسم غير مناسب لطفلهم، لذلك جئنا لكم بمجموعة هامة من النصائح تساعد على أختيار الأسم الأنسب والأجمل بدون حيرة أو تردد، ومن خلال قائمة تضم تشكيلة كبيرة من أسماء البنات عربية وتركية وأجنبية، ومعاني تلك الأسماء بحيث يمكنك بسهولة اختيار الأسم الأفضل.



نصائح لاختيار أنسب الأسماء







الابتعاد عن الأسماء المنتشرة بكثرة:







عندما يكون اسم طفلك من الأسماء المتداولة في كل مكان فإن الطفل لن يشعر بالتميز لأنه سيجد العديد من الأشخاص يحملون نفس الأسم، لذلك أحرصي على أن يكون أسم الطفل مميزًا وبعيدًا إلى حد ما عن التكرار المنتشر في الأسماء.



البحث عن سمعة الأسم قبل اختياره:







بعض الأسماء تكون لها سمعة سيئة وذلك قد يرجع لأسباب كثيرة ربما لإرتباطها بشخصيات معينة قد تكون هذه الشخصيات سياسية أو تاريخية، الأمر الذي يضع الطفل في مواقف محرجة يلقى فيها السخرية.



تجنب الأسماء الصعبة والمزعجة في النطق:



بعض الأسماء يكون نطقها أمرًا عسيرًا ويكون الأسم مزعجًا عند سماعه لذلك يفضل دائمًا أن يكون الأسم متناغم وسلس بحيث تشعر كأنه جرس موسيقي جميل، وذلك من شأنه جعل الطفل يتقن أسمه بسهولة في المراحل الأولى فيستطيع حفظه وتهجئة حروفه وكتابته، ويمكّن الأخرين أيضا من حفظ الأسم.



اختيار أسمًا يناسب نوع حامله:



يُفضل دائما أن يدل أسم البنت على الرقة والنعومة واللين والأنوثة، ونجد في حروفه وقع موسيقي لطيف وهادئ، بينما من الأفضل من أن يتضمن اسم الولد معاني القوة والشجاعة والشدة.



التسمية بأسماء الأقارب والأجداد:

في هذه الحالة والتي يفضل الآباء فيها اختيار أسماء لأطفالهم بنفس أسماء أبويهم، يجب مراعاة أن يكون الأسم ملائمًا للعصر الحالي.

تفادي الحيرة في الاختيار:

احيانا يختلف الأب والأم على أكثر من أسم، وفي هذه الحالة يمكن إعداد قائمة صغيرة تتضمن مجموعة الأسماء المفضلة ومن ثم التفكير سويًا في أنسب هذه الأسماء والاتفاق على الحل الوسط.

وإليكم باقة منوعة من أجمل أسماء البنات 2020 ومعانيها

أفنان: جمع “فنن” وهو غصن الشجرة.

أغادير: جمع “غدير” وهو نهر أو مجرى مائي صغير. أغاريد : غناء ، أهازيج .

أليس : كلمة أعجمية تعني النعومة .

إيلاف: اسم عربي الأصل، ويعني الألفة والعهد.

أريام: اسم عربي الأصل، ويعني أريام من العسل، وقد يأتي بمعنى الريم أو الغزال.

بيسان: وهو نسبة إلى مدينة بيسان الفلسطينية التي تعد أقدم مدن فلسطين التاريخية. بهجة: وتعني السرور والفرح. بسمات: جمع بسمة ويعني التبسم أو الابتسام. تالة أو تالا: وهو اسم عربي الأصل ويعني النخلة الصغيرة. تالين: الحرير الناعم. تالية: وتعني القارئة . بارقة: مشرقة. باسلة: شجاعة. باسمة: تعبير عن الفرح وهو منزلة تقل عن الضحك. بان: شجر طيب الرائحة. بانية: التي تبني وتعمر. بتول: عذراء لم يمسها رجل. ترنيم: من الترانيم، ويعني الطرب والغناء. تماضر: اسم أنثوي عربي له فخامة، وهو نسبة لقبيلة مضر. ثريا: ويعني مجموعة النجوم الصغيرة. جوري: الورد الأحمر. جوزال: وهو اسم عربي الأصل ويعني الشيء الحسن. جيداء: هي الجميلة صاحبة العنق الطويل والجميل. جودي: هو اسم جبل بالجزيرة العربية، ويقال إن موضعه بالموصل في العراق، وهو الجبل نفسه الذي رست عليه سفينة النبي نوح، ويعني أيضا الجود والكرم.

حور: هي الحوراء، ذات العين المتسعة، شديدة البياض في بياضها، وشديدة السواد في بؤبؤها.

حلا: حلاوة القول والفعل والشكل والروح.

دارين: اسم عربي يعني الأرض الخصبة المليئة بالورود.

دانية: قريبة ومتواضعة، وتعني دنو الثمار وقرب قطافها. دعد: اسم أنثوي عربي الأصل ويعني، الممتلئة الجسم الجميلة التي نشأت في النعم. درية: ينطق بتشديد الراء، وهو عربي الأصل يعني اللؤلؤة الفردية المميزة. ذكرى: وهي مشاهد من ماضي الإنسان. ريناد: نبتة طيبة الرائحة، يستخرج منها العطور. رسيل: المياه العذبة المتدفقة من أعالي الجبال. رنيم: من الترنيم، وهي مبعث الفرح والسرور. روفيدا : اسم أصله فارسي، ويعني المكان الذي يفرد فيه العجين. رذاذ: اسم عربي يعني الشيء الخفيف اللطيف، ويقال رذاذ المطر. زمردة: من “الزمرد” وهو حجر كريم أخضر اللون. سندس: الحرير الرقيق الذي يلبس في الجنة. سفانة ينطق بتشديد الفاء، ويعني اللؤلؤة قائدة السفينة، هو اسم ابنة حاتم الطائي. شرمين: المهذبة والخجولة. شامة: الجمال الطبيعي. شدا: من الغناء والصوت العذب. صافية: الصفاء والولاء. صوفي: اسم يوناني الأصل، وهو منسوخ من اسم صوفيا، وتعني الحكمة. صبا: يعني الشباب، أو شدة الشوق. علوية: من العلو والسمو، وهي رفيعة القدر والشأن. غزلان: اسم عربي الأصل ويعني ولد الظبية. لُجَيْن: الفضة. حَوراء: ذات عين شديدة البياض والسواد. أريج: الرائحة الطيبة العطرة. أريام: جمع كلمة ريم، والريم هو الغزال. آسية: المواسية أو الحزينة المتأملة. لينة: أحد أنواع النخل.

لين: الرفق واللطافة والرقة، وهي جمع لينة، وتعني النخلة.

لدن: اللين من كل شيء.

بيراي: ويعني أجمل النساء.

دريا: البحر.

ديمة: المطر الدائم الساكن الذي لا يصاحبه برق أو رعد.

دارين: بلدة صغيرة في دولة البحرين كان يحمل إليها المسك قديما من بلاد الهند.

روبين: الياقوتة الثمينة.

بيري: ويعني الحورية.

برلنت: أحد أجود أنواع الأحجار الثمينة، وهو الألماس.

مرح: السعادة والسرور والابتهاج. ميار: الضوء الذي يسطع من الشمس تجاه القمر، وهي الجالبة للخير. ميرا: اسم عربي الأصل، ويعني مؤونة الطعام خلال السفر. ماريا: اسم متعدد الأصول، قد يعني مريم باللغة الإنجليزية، أما في اليونانية يعني المقاومة والكفاح، وفي اللغة المصرية القديمة يعني الحب أو المحبوبة. نادين: أصله نادا، وتحول إلى نادين ويعني الرجاء والأمل. نينا: مختصر اسم ياسمينة، ويعني البنت الفتية. يسر: السهولة، وتعني أيضا الغنى والجاه، وهو نوع من الشجر له حب شديد السواد طيب الرائحة. فايسون: الفتاة الجميلة ذات الوجه الذي يشبه القمر. أزرا: الفتاة البتول الطاهرة. بانو: الفتاة الاميرة. بايزا: ويعني في التركية النقاء والبياض، أي الفتاة النقية البيضاء. بينار: النافورة، أو ينبوع الماء. تانسو: ماء الفجر. تولين: هالة دائرية مضيئة حول القمر. توبا: المرأة النقية المجتهدة، وهو أيضا اسم شجرة في الجنة. جانسو: وينطق بتعطيش الجيم، ويعني الماء العذب. جالا: مع تعطيش الجيم، ويعني فتاة الندى. جواندالين: ويعني النبيلة ذات الكرامة والكبرياء، والجميلة بطبيعتها، ينطق بتعطيش الجيم أيضا. حيان: الشابة الرقيقة. خوشناف: الجميلة الندية. دينيز: وتعني البحر. دفنة: شجرة الغار طويلة القامة و المهيبة. دوجا: ينطق دون تعطيش الجيم، ويعني الفتاة الطبيعية، التي تقع في حالة عشق للطبيعة. روكسلانا: وهو أسم له شهرة واسعة في تركيا رغم أصله الروسي، والسبب هو أنه كان اسم السلطانة هورم قبل إسلامها وزواجها من السلطان سليمان القانوني السلطان العاشر للدولة العثمانية. روشان: الضوء الساطع. راشيدة: اسم تركي قديم ويعني منتصبة القامة. زليم: الشوق والحنين. سيلا: وتعني لم شمل الجموع. فيريا: إشراقة القمر. فيليز: الفتاة المتطورة المثقفة. فوندا: سليمة الجسم والعقل. قدر: القَدَر. كادري: النقية. لونارا: الزهرة والوردة أو الرمان، أو المرأة الكازاخستانية القصيرة. لالما: الجميلة مثل زهرة التوليب. مليكة: زوجة الملك أو المرأة صاحبة السلطة. لونارا: الزهرة والوردة أو الرمان، أو المرأة الكازاخستانية القصيرة. نيلان: المُصرة القادرة على تحقيق الأمنيات. نوراي: الساطعة كالقمر. نورجول: الشعاع. هاليم: اللطيفة المعتدلة.

هازال: أحد أشهر الأسماء في تركيا، لكنه عربي الأصل ويعني أوراق الشجر التي تتساقط في الخريف.

هاندة: امرأة ذات ابتسامة ساحرة.

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء.

تالين : منتهى الحلا.

ريتال : المرتلة في القرآن.

ريتان : الماء الموجود في الأصداف.

ثراء: غنى، بذخ، ترف.

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه.

جمانة: لؤلؤة صغيرة أو هي مقدم السفينة.

جنا ـ جنى: كل ما يجنى من الثمر.

جنان: الليل/ أو القلب والروح.

بلقيس: اسم أعجمي عرفت به ملكة سبأ التي قصدت النبي سليمان عليه السلام.

بنان: رؤوس الأصابع.

بنفسج: زهر جميل ذو رائحة زكية.

راما : ستار الكعبة.

سجى : الصفات الحميدة.

بثنة ـ بثينة: الأرض اللينة السهلة.

روانا : السفر والدليل.

جالا : كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعة.

فريال : أسم فارسي بمعنى الدلع والغنج.

تاليا : نور الجنة.

وجد : الحب الشديد.

ريفال : طويلة الشعر،المتبخترة في مشيها.

إلهام : وحي .

إكرام : تعظيم ، تكريم .

ألفة – ألفت : من الأنس ، وتكتب بالتاء الطويلة في الأسماء التركية .

ألمى : ظل كثيف أسود .

ديالا : منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد.

لوليا : من اللولو أو الدانة.

ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير.

أسيل : الأملس والناعم.

ريما : الغزال الناصع البياض.

إقبال : مجيء ، قدوم .

لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال.

ليم : الصلح والوفاق.

لوليا : من اللولو أو الدانة.

استبرق : المنسوج بخيوط من ذهب.

أنهار :مجرى الماء.

أبرار : المطيعون والصادقون.

رغد : نعومة الحياة.

مودة : الألفة والمحبة.

نور :إشراق الهداية.

رحيق : رحيق خالص.

ريتاج: باب الكعبة المشرفة العظيم.

سيمين: المتزينة بالفضة.

سامان: زهرة الياسمين.

سيما: الفتاة ذات الوجه الرقيق.

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