أجمل عبارات وكروت التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

المسلمون يستقبلون عيد الأضحى المبارك خلال ساعات قليلة، ومعه نستقبل أجمل المباركات والتهنئة بين الأقارب والأصدقاء، فتعتبر الأعياد من أهم المناسبات الدينية التي تعمل على إحياء صلة الرحم بين الناس، ومع بداية عيد الأضحى يود العديد إرسال المعايدات للتهنئة بالعيد، وسوف نستعرض معكم أجمل العبارات المميزة للتهنئة بالعيد، والتي يمكنكم الاستلهام منها أو أخذها وإرسالها لمن تحب.

أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى 2022

رؤيتكم أجمل عيد، كل عام وأنتم بألف خير.

أسأل الله أن يجمعنا على ما يرضيه دائماً، كما أسأله أن يتقبل صالح أعمالنا، وأن يعيد الله علينا وعليكم العيد بالخير واليمن والبركات.

أسأل الله أن ينضر وجوهكم بالفرح والسرور، وأن يجعل كل أيامكم عيد، كل عام وأنتم بخير.

أرسل إليكم أجمل التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.

أهنئكم بالعيد، وأسأل الله أن يجعل كل أيامكم عيد.

كل عام وأنتم بخير، كل عام وصحائف أعمالكم مليئة بالحسنات، أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير دائماً وأبدا.

كل عام وأنتم بقلوب بيضاء ووجوه مبتسمة، كل عام وأنتم تنعمون بالصحة والعافية، كل عام وأنتم بخير.

أهديكم باقة من التهاني العطرة لقلوبكم الطيبة، كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته.

عسى الفرح دايم، والعيد بأهله دايم، وحبايبنا بسرور وخير دايم.

أسأل الله أن يعيد عليكم الأعياد، ويجعل كل أعيادكم سعيدة وهانئة.

كروت تهنئة بعيد الأضحى 2022