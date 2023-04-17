أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 1444 للأهل والأصدقاء والأحباب

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وفي هذه الأيام يبحث الكثير عن أجمل عبارات التهنئة بمناسبة قدوم العيد، وذلك من أجل تقديم التهنئة إلى كل من الأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء الدراسة والعمل، حيث إن التهنئة بقدوم العيد هي من مظاهر الأحتفال به.

موعد عيد الفطر 2023

أشارت الإحصائيات الفلكية، بإن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 إبريل الجاري، ولكن يتم تحديد أول أيام العيد بعد إطلاع دار الإفتاء المصرية علي هلال شهر شوال 1444، يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444 – 20 إبريل 2023، ثم إعلان موعد أول أيام العيد.

رسائل تهنئة عيد الفطر

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير، أقدم لك تهنئة عيد الفطر إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

باقة من الورود، يا أهل الكرم والجود، وكل عام وانتم بخير، وفي الخير دايماً موجود.

بجميع أنواع الورود والعطور والزهور وأصوات الطيور اقدم لكم تهنئة عيد فطر سعيد.

هَلْت الاعياد، وبينهم افضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

تهنئة عيد الفطر لشخص عزيز

صديقي العزيز، كل عام وأنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عيدك مبارك.

أقدم لكم أجمل التهاني وأرق الأماني، بمناسبة قدوم العيد المبارك، وكل عام وأنتم بأفضل صحة وحال.

أسأل الله العظيم أن يتقبل منكم الصيام و الصدقات والصلاة في شهر رمضان، وإن يجعل عيدكم سعيد.

عيدكم مبارك.

مستحيل أن تغرب الشمس قبل أن أقدم لكم اجمل التهاني بمناسبة حلول العيد.

أنت الغالي علي قلبي، وصديق عمري الوفي، كل عام وأنت بخير عيدك مبارك.

في أول أيام عيد الفطر المبارك، أتمني من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الخير، ويجعل العيد مبارك عليك وعلى أسرتك الكريمة، وكل عام وأنت بأفضل حال.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك للاصدقاء

الأصدقاء هم العائلة الثانية، وهم الأقرب إلى قلب الإنسان، ومن مظاهر الاحتفال بالعيد في الدول العربية هو تقديم التهنئة للاصدقاء وزيارتهم في العيد، وأيضاً يقوم البعض بتقديم الهدايا للأصدقاء، ومن عبارات تهنئة الاصدقاء بالعيد:

أصدقائي الأحباء اتمني لكم قضاء عيد فطر سعيد مع الاسرة والعائلة الكريمة، تقبل الله أعمالكم وأعاد عليكم الأيام المباركات بالخير واليمن.

أصدقائي الغالين، كل عيد ونحن بخير وسعادة، كل عيد وأنتم في حياتي مثل الورد، وكل عام ونحن سند بعضنا البعض.

الكلمات وحدها لا تستطيع أن تصف كم السعادة الموجودة بالقلب، وذلك بسبب قدوم العيد ونحن معاً سوياً، كل عام وأنتم معي.

صديقي الغالي ورفيق عمري، أنت الصاحب في السفر والسهر، وأنت الظهر والسند في الشدة، كل عام ونحن نحتفل سوياً بقدوم عيد الفطر.