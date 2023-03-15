أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 1444 مكتوبة كلمات قصيرة ومعبرة كل عام وأنتم بخير

يعتبر شهر رمضان المبارك من أفضل شهور العام وهو أيضا من أفضل الشهور في الدين الإسلامي التي يكثر بها الطاعات ويكون المسلمين به بالاحتفال بوصوله لوجود البهجة به والفرحة والنسائم الجميلة والرائعة، ويتبادلون رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك وكذلك أيضا يكثر في رمضان الخير والمودة والحب والرحمة والتسامح بين المسلمين بالإضافة إلى أن المسلمين يقومون بنشر عبارات تهنئة بقدوم شهر رمضان بعضهم لبعض مع اقتراب الشهر الفضيل لهذا جئنا لكم اليوم بأجمل رسائل معايدة رمضان المبارك لهذا العام 2023.

رسائل تهنئة رمضان 2023

رمضان أنت شهر الله يكثر بك الخير وينتهي الشر تأتي لنا مثل الضيف وترحل بعيدا في وقت قليل.

ننتظر أن تأتي لنا بفارغ الصبر لنقوم بفعل الخير من أجل أن يتقبل الله في هذا الشهر المبارك فكل عام وأنتم من الله أقرب.

بدأت الاحتفالات تنتشر بقدومك يا شهر الخيرات عسى أن تكون في هذا العام بك جميع الخير وبك كافة الأفراح وينتهي معك الهموم والغموم.

كل عام وأنت بخير أسأل الله العظيم بأن يقوم بغسل قلبك بالماء والثلج والبرد ويعطيك السكينة ويرزقك صيام الشهر دون تعب أو ملل.

تبدأ القلوب في أن تستهل شهر رمضان وتستعد النفوس لأن تكون قريبه من الله في هذا الشهر وتفاعلوا خير ما في الدنيا من أجل أن يغفر الله لنا هذه الذنوب.

من جميع الأيام أنت خير أيام الله أتيت إلينا يا شهر رمضان لتنير لنا حياتنا وترحمنا من عناء الحياة.

ربي يرزقك السعادة في الدارين ويرزقك صيام رمضان ويغفر لك ذنوبك ويجعل همومك تتطاير بعيدا عنك وعن قلبك.

عبارات تهنئة بحلول شهر رمضان 1444

ربي يجعل صيامكم به سعادة ويجعل آخر أعمالكم أن تكون الشهادة ويرزقكم زيادة فيه العمل المليء بالخير وكل عام وأنتم في خير ونعمه من الله تعالى.

سيأتي لنا شهر الخير والرحمة والبركة فكل عام وأنتم بخير وبه ذنوبكم جميعها مغفورة ودعائكم مستجاب وهمومكم مزاحه.

ربي يتقبل منكم جميع أعمالكم في هذا الشهر المبارك ويرزقكم العفو والغفران ويعيد عليكم الشهر الفضيل في كل عام.

رمضان شهر تذهب به الدرجات إلى أعلى مقام فاللهم ارفع درجاتنا وبارك لنا في أيام رمضان وارزقنا صومه في جميع الأعوام.

كل عام وأنتم من الله قريبون ولأعمال الخير تفضلون، وللجنة تذهبون وأنتم معافون من الذنوب والهموم.

سيأتي شهر رمضان وفي قلوبنا الخير والحب لكل من حولنا فكل عام وأنتم من قلوبنا قريبين.

ويمكنكم الاستماع إلى دعاء شهر رمضان المبارك لفضيلة الشيخ ياسر الدوسري.

كلمات تهنئة عن شهر رمضان 2023