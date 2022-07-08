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أجمل الصور المتحركة GIF للتهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

أحمد ياسين

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وجرت العادة على تبادل التهاني والمعايدات في هذه الليلة التي تسبق الاحتفال بالعيد، فبعد الناس تذهب بنفسها لجيرانها وأصحابها وأقاربها للتهنئة بقدوم العيد، بينما يكتفى البعض بمكالمة تليفونية، ولكن الغالبية العظمى تفضل إرسال الرسائل وعبارات التهنئة والصور الخاصة بالاحتفال بالعيد، ومن هذه الصور التي يفضل البعض إرسالها الصور المتحركة أو ما يطلق عليها “GIF”، على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة، وخاصة من خلال تطبيق “واتساب”، وفيما يعلى نستعرض مجموعة من الصور المتحركة اللطيفة التي يمكن أن ترسلها للمعايدة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

صور متحركة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تحمل هذه الصور إما كلمات التهنئة بالعيد أو بعض الرسومات والأشكال اللطيفة التي تعبر عن عيد الأضحى مثل خروف العيد كما بالصور التالية:

اجمل رسائل التهنئة في عيد الأضحى المبارك 2022 للأهل والأصدقاء 

صور بطاقات وكروت معايدة عيد الأضحى جديدة| وأجمل عبارات التهنئة 2022

وهناك بعض الجمل والعبارات المكتوبة داخل الصور المتحركة والتي تحمل كلمات التهنئة والدعاء بحلول عيد الأضحى المبارك كما بالصور التالية:

رسائل نصية للتهنئة بعدي الأضحى المبارك

وهذه بعض الرسائل النصية البسيطة للتهنئة بالعيد.

• أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد أضحى مبارك عليكم وعلينا.

• كل عام وأنتم بهجة الفؤاد وفرحة القلب وعطر الحروف، كل عام وأنتم بكل خير وسعادة.

• ها هـو العـيـد بالرجاءِ يـعـود، كـل عام ونحـن للـدهـر عـيـد، كل عام ونحن في ألـف خـيـر، والـعـطايـا للمسلمين تـزيـد.

• بكل فرح وسرور.. أقدم لكم عطر وزهور.. وقبل كل الحضور.. أهنئكم بعيد الأضحى المبرور.

• كل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب.. كل عام وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقل، كل عام وهمتكم للجنة أكبر.

أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.


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2 تعليقات
  1. فوزيه مصوي محمد السودان رقم الهاتف 00249995230703 يقول

    الحلم يراودني منز زمن بعيد في دواخل النفس يتحقق المني يارب

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  2. Tamer يقول

    مرحبا

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