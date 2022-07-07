أجمل الرسائل والصور للتهنئة بيوم عرفة .. واتساب وماسنجر

يوم عرفة الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من خير أيام الدنيا، ينتظره أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم لما له من فضل كبير وفرحة عارمة، حيث أنه يوم الحج الأكبر وصيامه يُكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، وهو اليوم الذي ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض الأرض السماء، ولذلك يحرص المسلمين على تقديم رسائل التهاني بينهم احتفالات بقدوم هذا اليوم العظيم والذي يوافق اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، ويسعد موقع نجوم مصرية أن يقدم لقراءه مجموعة من أجمل رسائل وصور التهنئة بيوم عرفة.

رسائل التهنئة بيوم عرفة

يرغب الكثير من الناس في إرسال رسائل التهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم وقفة عرفات ولكن لا يجيد صياغة الرسائل بشكل جيد، ولذلك يمكن استخدام الرسائل الجاهزة التالية:

لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم شوقًا ومحبةً وإخلاصًا إليك.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم عرفات، ورزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام عما قريب يا رب.

حبيت أكون أول المهنئين، وأن أبشركم بقدوم يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير، جاء يوم عرفة وجاءت معه النسمات العطرة، اللهم أدم علينا فضلك ونعمتك ورحمتك يا الله.

بعبير المغفرة ونسيم الرحمة وقبل العيد والزحمة، أحب أقول لك مبارك عليك يوم الوقفة، وكل أيام العيد يا صديق.

اللهم في العام القادم اجعلنا ممن يشهدون يوم عرفة، واجعلنا ممن يلبون نداء نبيك إبراهيم -عليه السلام- بزيارة بيتك المعظم.

في يوم عرفة، احذر أن تكون مخاصمًا أو مغتابًا، لكي لا تحرم نفسك من ثواب الحصول على الرحمة والمغفرة.

أسأل الله لك المغفرة، وكل الأعمال الصالحة وأن يرفع قدرك، ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة ومبارك عليك يوم عرفة.

تلك هي أيام المغفرة وأيام العفو، اللهم إني أشهدك أني عفوت، وسمحت كل ما أخطأ في حقي، اللهم اغفر لي وتقبل توبتي يا أرحم الراحمين يا الله.

أخبرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن تلك هي خير أيام الدنيا، فخاب وخسر من شهد تلك الأيام، ولم ينل رضا الله -سبحانه- وتعالى.

اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا ومبارك علينا يوم عرفة ويوم العيد.

الحمد لله الذي منّ علينا بمشهد يوم عرفة؛ هذا اليوم الذي جعله الله تعالى أفضل أيام العام، نتمنى من الله أن يعيده علينا أعوامًا عديدة، وأن يجعلنا فيه من الفائزين.

اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأعنا على عبادتك وشكرك، واجعل لنا من يوم عرفة بداية جديدة لحياتنا.

رزقك الله كل خير في تلك الأيام، وحفظك وحفظ لك أهلك وأحباءك، كل عام وأنت بألف خير.

يوم عرفة هو خير أيام الدنيا، عليك أن تجتهد في الأعمال الصالحة لعل تكون هي المنجية.

هناك لحظات في العمر لا تُنسى ولا تستطيع الكلمات وصفها، ومنها الوقوف بمشهد عرفة؛ لحظة لا يمكن أن يتخيلها إلا من اصطفاه الله للشعور بها، اللهم ارزق كل مشتاق لزيارة بيتك.

صور جاهزة للتهنئة بيوم عرفة

ويرغب بعض الناس في إرسال صور للتهنئة بيوم عرفة، وفيما يلي عرض لبعض أجمل الصور لتقديم التهنئة بيوم عرفة.