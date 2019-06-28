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فَفى هذا الموضوع لكم الكثير من اسماء البنات ،و أجدد أسماء البنات ومعانيها 2019،ومعانيها، في هذا المقال ثلاثون اسما ، و معني كل اسمة ، و أتمني يرزق الله جميع المسلمين بالذرية
فَفى هذا الموضوع لكم الكثير من اسماء البنات ،و أجدد أسماء البنات ومعانيها 2019،ومعانيها، في هذا المقال ثلاثون اسما ، و معني كل اسمة ، و أتمني يرزق الله جميع المسلمين بالذرية
اسماء بنات جديدة
1-إبتهال :وهو التضرع لله
2-باسمة : وهو الضاحكة البشوشة
3-أنسام : جمع نسيم ،وهو الهواء العليل
4-بتول : وهي الفتاة العذراء
2-باسمة : وهو الضاحكة البشوشة
3-أنسام : جمع نسيم ،وهو الهواء العليل
4-بتول : وهي الفتاة العذراء
5-سارة : تعني الأمير، أو النبيلة ،وهو اسم زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام
اسماء بنات جديدة 2019
6-حليمة : اسم مشتق من الحلم ، وهو الصبر الإيذاء
7-شهد : العسل
8-ياسمين : وهي زهرة لها رائحة جذابه
9-نادره : وهو الشيء الثمين ، أو الغالى
10-نوال : العطاء ، مشتق من النَيل
7-شهد : العسل
8-ياسمين : وهي زهرة لها رائحة جذابه
9-نادره : وهو الشيء الثمين ، أو الغالى
10-نوال : العطاء ، مشتق من النَيل
اسماء بنات جديدة 2019
11-مريم : وهي تعني الخادمة باللغة العبرية
12-منيرة : مشتق من النور ، المضيئة الساطعة
13-بُشري : الخبر المفرح
14-باسلة : وهي الشجاعة المقدامة
12-منيرة : مشتق من النور ، المضيئة الساطعة
13-بُشري : الخبر المفرح
14-باسلة : وهي الشجاعة المقدامة
اسماء بنات جديدة 2019
16-جيداء : وهي طويلة العنق
17-آمنة: وهو اسم أم سيدنا محمد عليه الصلاة ،وأتم التسليم ، ومعناه المطمئنة في نفسها
18-مارية : البيضاء الناعمة
19-مناهل : جمع منهل ،وهو موضع شرب الماء
17-آمنة: وهو اسم أم سيدنا محمد عليه الصلاة ،وأتم التسليم ، ومعناه المطمئنة في نفسها
18-مارية : البيضاء الناعمة
19-مناهل : جمع منهل ،وهو موضع شرب الماء
20-ميساء : المتمايلة ،
اسماء بنات جديدة 2019
21-بيلسان : وهو نبات يستخرج منه العطر
22-مآسر : مكارم
23- راغدة : السعيد
24-ريم : الغزال
25-لُجين :
22-مآسر : مكارم
23- راغدة : السعيد
24-ريم : الغزال
25-لُجين :
اسماء بنات جديد 2019
26-هيفاء : ضامرة البطن 27-خلود: مصدره الخلد ،و هو الحياة الدائمة
28-تيا : يعني الأميرة في اللغة اليونانية
29-روفان : يطلق الحمام الذي يطوف حول الكعبة ، أو هي زهرة تركية
30-ريتال : هي المرأة التي ترتل القرآن
أرجو ان تكونوا استفدتم من هذا الموضوع ،و هو عن ” اسماء بنات جديدة 2019 “و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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