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أجدد أسماء البنات ومعانيها 2019

كتب مصطفى محمود سيدفي آخر تحديث
أجدد أسماء البنات ومعانيها 2019
السلام عليكم ،ورحمة الله ،وبركاته كما عودناكم فى موقع نجوم مصريه بنشر كل ماهو جديد
فَفى هذا الموضوع لكم الكثير من اسماء البنات ،و أجدد أسماء البنات ومعانيها 2019،ومعانيها، في هذا المقال ثلاثون اسما ، و معني كل اسمة ، و أتمني يرزق الله جميع المسلمين بالذرية

اسماء بنات جديدة

1-إبتهال :وهو التضرع لله
2-باسمة : وهو الضاحكة البشوشة
3-أنسام : جمع نسيم ،وهو الهواء العليل
4-بتول : وهي الفتاة العذراء
5-سارة : تعني الأمير، أو النبيلة ،وهو اسم زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام

اسماء بنات جديدة 2019

6-حليمة : اسم مشتق من الحلم ، وهو الصبر الإيذاء
7-شهد : العسل
8-ياسمين : وهي زهرة لها رائحة جذابه
9-نادره : وهو الشيء الثمين ، أو الغالى
10-نوال : العطاء ، مشتق من النَيل

اسماء بنات جديدة 2019

11-مريم : وهي تعني الخادمة باللغة العبرية
12-منيرة : مشتق من النور ، المضيئة الساطعة
13-بُشري : الخبر المفرح
14-باسلة : وهي الشجاعة المقدامة
15-جمانة :وهو الياقوتأجدد أسماء البنات ومعانيها 2019

اسماء بنات جديدة 2019

16-جيداء : وهي طويلة العنق
17-آمنة: وهو اسم أم سيدنا محمد عليه الصلاة ،وأتم التسليم ، ومعناه المطمئنة في نفسها
18-مارية : البيضاء الناعمة
19-مناهل : جمع منهل ،وهو موضع شرب الماء
20-ميساء : المتمايلة ،

اسماء بنات جديدة 2019

21-بيلسان : وهو نبات يستخرج منه العطر
22-مآسر : مكارم
23- راغدة :  السعيد
24-ريم : الغزال
25-لُجين :

اسماء بنات جديد 2019

26-هيفاء : ضامرة البطن                                                                                                                                                                                                                      27-خلود: مصدره الخلد ،و هو الحياة الدائمة
28-تيا : يعني الأميرة في اللغة اليونانية
29-روفان : يطلق الحمام الذي يطوف حول الكعبة ، أو هي زهرة تركية
30-ريتال : هي المرأة التي ترتل القرآن

أرجو ان تكونوا استفدتم من هذا الموضوع ،و هو عن ” اسماء بنات جديدة 2019 “و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

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مصطفى محمود سيد

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