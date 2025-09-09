أبو عبيدة: استشهاد الجسد، وخلود الفكرة

في خضم الضجيج الإعلامي حول مصير المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تبرز قصة أعمق من مجرد تأكيد أو نفي.. ما الذي يجعل صوتًا يتردد بهذه القوة خارج حدود القطاع؟

الإجابة تكمن في قوة الكلمة في مواجهة المحتل تلك القوة الرمزية التي يمثلها هذا الصوت لشعب يرفض أن يُختزل إلى مجرد إحصائية في تقارير الأخبار ما جعل هذه الشخصية تترسخ في الوعي الجمعي ليس فقط مضمون خطاباتها، بل الطريقة التي جسدت بها قوة الضعيف، وعزة شعب يرفض أن يُدفن صامتًا تحت أنقاض بيوته. لم يكن أبو عبيدة مجرد ناطق عسكري بالمعنى التقليدي، بل كان تجسيدًا حيًا لظاهرة فريدة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لقد تحوّل اسمه إلى أيقونة تتجاوز الشخص نفسه، لأنه جسد معنى المقاومة بمفهومها الأوسع: مقاومة النسيان، ورفض طمس الهوية، والتشبث بالحياة فوق أرض الأجداد. فجاء صوته من قلب غزة يذكر العالم بأن هناك بشرًا يعيشون هنا، يحلمون، ويقاتلون، ولا يستسلمون. بينما كانت الآلة العسكرية الأقوى في المنطقة تدكّ قنابلها القطاع، كان يقف ملثمًا، رافعًا سبابته وكأنه ينطق الشهادة، محدثًا صدى يتجاوز أحيانًا صدى الإبادة ودويّ القنابل. لم تكن خطاباته مجرد شعارات تنقل فقط أخبار المعارك، بل كانت تنقل جراح غزة، وآمالها، وإرادتها. كان صوته يخرج ليقول للعالم: “نحن هنا.. نحن باقون.. ولن ترحلوا إلا وكل حجر في غزة يروي قصة صمودنا”. وما كانت بياناته الصحفية سوى انعكاس لهذه الإرادة الجبارة؛ فكل ظهور له كان رسالة مصوّرة تنتقل كالنار في الهشيم، تبث الرعب في قلوب المحتل وتُعيد رسم خريطة الصراع. أما مشاهد الفيديو التي نشرتها المقاومة، فقد جسدت أقصى مراحل البطولة والفداء، حيث وقف رجال المقاومة الشجعان يكتبون فصول الملحمة وجهاً لوجه أمام آلة الحرب الصهيونية، يواجهون الدبابات بأيد خاوية إلا من الإيمان، وقلوب يملؤها اليقين بأن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن هي أسمى أماني الحياة. لقد حوّل هؤلاء الأبطال “المسافة صفر” إلى ساحة للمعجزات، وجعلوا من أجسادهم دروعًا تذود عن تراب الوطن. لم تكن معاركهم مجرد مواجهات عسكرية، بل كانت ملاحم أسطورية تروي حكاية شعب يرفض الموت ويختار أن يقف شامخًا. فكانت لقطات استشهادهم تدوي أعلى من دوي الانفجارات، لأنها تختزل معنى أن يولد الإنسان حرًا وأن يموت حرًا. وبعد إعلان الاحتلال اغتيال ‘أبو عبيدة’ انتهت مهمته كمتحدث بإسم أحرار غزة، ولكن تبقى الحقيقة الخالدة أن صوته لن يغيب، وأرض غزة ستنبت آلافًا مثله لأن القضية ليست شخصًا، إنها أكبر من الرجال فكل شهيد يصبح بذرة جديدة في تربة الصمود، وكل صوت يغيب يترك وراءه ألف صوت ينتظر دوره. والدم الذي يسيل على هذه الأرض سيظل يروي شجرة الحرية التي لابد أن تثمر يومًا، لأن الأفكار لا تُغتال ولا تموت برصاصة، والأمل يمكن أن يولد من تحت الركام. فما يحدث في غزة هو درس للبشرية في أن قوة الإرادة تستطيع أن تواجه أعتى الجيوش وتذكير بأن مقاومة المحتل هي معركة كل إنسان حر وأن إرادة الحياة ستنتصر في النهاية بالفعل لقد استشهد الرجل ولكن صوته بقي، لأنه لم يكن صوت فرد، بل كان صوت شعب، صوت قضية، صوت حق.

فليسقط صمت العالم..وتحيا غزة وشهداؤها..