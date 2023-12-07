أبو تريكة يفتح النار على أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل “غزة تحارب وحدها العالم الظالم”

شن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هجوماً مباشراً على الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعمي الكيان الصهيوني، وذلك من خلال تغريده نشرها على حسابه الشخصي بموقع “إكس” تويتر سابقاً، سرد من خلالها بعضاً من تاريخ أمريكا الدموي تجاه شعوب العالم.

هذا هو تاريخ أمريكا الدموي

وكتب أمير القلوب على حسابه “امريكا قتلت حوالى مليون إنسان فى العراق وفى دقيقة واحدة قتلت بقنبلة ١٠٠ الف ياباني وفى حربها مع فيتنام قتلت مليون هذا هو تاريخ امريكا الدموي فالطبيعي ان تشارك وتساعد بل تقود عدوانا صهيونيا على قطاع غزة يُرتكب فيه شتي وسائل الإجرام “.

واختتم أبو تريكة تغريدته بقوله “غزة تحارب وحدها العالم الظالم”.

امريكا قتلت حوالى مليون إنسان فى العراق وفى دقيقة واحدة قتلت بقنبلة ١٠٠ الف ياباني وفى حربها مع فيتنام قتلت مليون هذا هو تاريخ امريكا الدموي فالطبيعي ان تشارك وتساعد بل تقود عدوانا صهيونيا على قطاع غزة يُرتكب فيه شتي وسائل الإجرام

غزة تحارب وحدها العالم الظالم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 7, 2023

لم يكن هذا هو الموقف الوحيد للنجم محمد أبو تريكة تجاه معاناة قطاع غزة، فالدعم الذي بدءه بقميصه المكتوب عليه تعاطفاً مع غزة وهو يلعب بقميص منتحب مصر، استمر طوال تاريخ هذا اللاعب الاستثنائي.

هذا الدعم الذي يعلنه دائماً أبو تريكة في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً يصدح به في الفيديوهات التي يظهر بها على قنوات “بي أن سبورت” التي يشارك فيها كمحلل للمباريات، ولعل أخرها الفيديو الذي قدمه بعد عودته في اليوم الخمسين للحرب على غزة.

بدء أبو تريكة كلمته بانه ليس بخير، وأنه طالما غزة ليست بخير فهو ليس بخير، وأختتم كلمته بالقسم بأنه سوف ينصر غزة وينصر الحق مهما كانت العواقب، وأنهى حديثه بقوله “فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين”.

أهم ما ميز هذا الفيديو هو دموع أبو التريكة المتحجرة في عينة وهو يعلن عجزنا جميعاً أمام هذا العدوان الغاشم.

هذا العدوان الذي كشف سوءات العالم على حد قول أبو تريكة، هذا العالم الذي يدعى أنه عالم حر، وهو لا يستطيع أن ينصر الحق ويوقف الباطل.