أبرز ما تشتهر به مدينة أبها السعودية بلد السحر والجمال

أبها، تلك المدينة الساحرة التي عشقها كل من مر بها، إليكم أبرز ما تشتهر به مدينة أبها السعودية التي تقع في منطقة عسير، والتي أسرت الجميع بجوها المميز وأماكن التنزه والخروج بها، وفق موقع روح السعودية سُلط الضوء على العديد من الأماكن والمنتزهات في أبها، ولا تقتصر معرفة أبها في مقالنا على الأماكن السياحية فقط، وإنما سنخبركم نبذة مختصرة أيضاً عن أهم العادات في أبها والفنون التي يشتهر بها أهلها، ونقترب كثيراً من ثقافة هذا البلد العريق، ملخص لأهم جوانب الحياة هناك.

صورة ملتقطة لمنتزه في أبها

معلومات عن مدينة أبها السعودية

نحدثكم أولاً عن بعض المعلومات العامة التي تخص المدينة:

تقع أبها في جنوب غربي المملكة العربية السعودية، مما يجعلها تمتلك موقعاً مثالياً.

يبلغ ارتفاع أبها حوالي 2200 متراً عن سطح الأرض، وهذا هو السبب في جوها المميز طوال العام.

يمكنك التجول بين قمم الجبال ومشاهدة الضباب هناك طوال العام حتى في أشد شهور الصيف حرارة.

تشتهر أبها بفن القط العسيري، وهو أحد الفنون المستوحى من الطبيعة الخلابة، حيث برعت نساء أبها في استخلاص ألوان الطبيعة، ثم تحويلها إلى رسومات جدارية لتزيين منازلهن.

توجد هناك العديد من المتاحف والأماكن الأثرية، والتي تترك انطباعاً رائعاً في النفس حين زيارتها.

أفضل المعالم السياحية في أبها

تشتهر مدينة أبها بالكثير من الأماكن السياحية الرائعة:

منتزه أبو خيال، يقع على الطريق الدائري، وهو أحد أهم وأجمل المناطق السياحية، وهو عبارة عن منطقة تضم مساحات خضراء واسعة وملاعب ومطاعم، وتوجد مجموعة من النباتات المتنوعة والحيوانات أيضاً، مكان مناسب للعوائل والأطفال للعب والتنزه وقضاء وقت ممتع.

حديقة الأندلس، وهي حديقة على مساحة واسعة في أبها، تحتوي على منطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، ومناطق أخرى للمشي وركوب الدراجات، مناسبة جداً للعوائل والأطفال.

منتزه الملك عبد العزيز أبها، يقع في جبل السودة ويمكنك هناك خوض تجربة مختلفة حيث تكون الأجواء هناك ممتعة خاصة في فصل الصيف، ويمكنك قضاء وقت ترفيهي رائع في الملاهي والكافيهات والمطاعم ومركز التسوق هناك.

المناطق الأثرية في أبها

تشتهر أبها كذلك بوجود مناطق تراثية لا تنسى تزورها، ومنها:

قصر شدا أو القصر الأبيض، وكانت مقراً لحكم الإمارة قديماً في عام 1927، ولكن تم تحويلها إلى متحف الآن.