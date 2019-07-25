أبرز المشاهد في جنازة فاروق الفيشاوي انهيار نجله وطليقته أثناء تشييع الجنازة الى مثواه الأخير بمسقط رأسه

رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاما، حيث شيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر بحضور طليقته الفنانة سمية الألفي والتي انهارت بالبكاء أثناء تشييع الجنازة، وحضر ابناءه الفنان أحمد الفيشاوي ونجله عمرو الفيشاوي، والعديد من الفنانين الذين بدى عليهم الحزن الشديد، ومن بين الفنانين الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على الراحل فاروق الفيشاوي الفنان رشوان توفيق, عمرو يوسف، أشرف زكي، الفنانة رجاء الجداوي, نهال عنبر، شهيرة، هالة صدقي، رانيا فريد شوقي، الاعلامية بوسي شلبي، وغيرهم من الوسط الفني.

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

انهار الفنان احمد الفيشاوي أثناء تشيع جثمان والده وانفعل على الصحفيين لمنعهم من التصوير ، حيث استقبل أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، جثمان فاروق الفيشاوي لدفنه بمسقط رأسه بمقابر العائلة تنفيذا لوصية فاروق الفيشاوي قبل رحيله ،والتي اوصى فيها بدفنه بجوار شقيقه الحاج جلال الفيشاوي، على أن يقام سرادق لتقبل العزاء أمام مدرسة “غانم بيك” بعد الدفن مباشرة، وكان الراحل أصيب بالعام الماضي بمرض السرطان وقد أعلن عنه أثناء تكريمه في حفل افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ويذكر ان الفنان فاروق الفيشاوي تدهورت حالته الصحية بالفترة الأخيرة وتم دخوله في أحد المستشفيات أمس ووفاته المنية إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.