أبرز أحداث مسلسل العربجي الحلقة 23.. عبده يتوعد أبو حمزة ودرية تصدم حسن

تصارعت الأحداث بشدة في الحلقة 23 من مسلسل العربجي، وهو أحد أهم الأعمال الدرامية السورية التي تتحدث عن البيئة الشامية القديمة في دراما رمضان 2023، في السطور التالية سوف نلقي الضوء على أبرز ما جاء في الحلقة.

الأحداث تشتعل في مسلسل العربجي

شهدت الحلقة 23 مشهدا صادما تعرض فيه عبده العربجي، الذي يقوم بدوره الفنان السوري باسم ياخور للجلد من جانب أبو حمزة كبير الحارة.

جاء ذلك بعد أن رسم أبو حمزة خطة لكي يظهر لكل سكان الحارة أن عبده لص وسرق العربة المحملة بالقمح بدلا من أن يسلمها إلى التجار.

وعلى الرغم من أن عبده العربجي قد علم بخطة أبو حمزة لكنه تركه يجلده أمام الجميع، وعندما تم سؤاله عن السبب قال وعلى وجهه كل علامات الغضب الممزوج بالقهر: حتى لا تأخذني به شفقة ولا رحمة فيما بعد، وكلما حن قلبي عليه أتذكر السياط التي ألهبت ظهري فأقسو عليه من جديد.

درية تصدم ابنها حسن وتورطه مع المتصرف

السيدة درية هي واحدة من أقوى الشخصيات في المسلسل، امرأة قاسية القلب متبلدة المشاعر، وهناك صراع قوي بينها وبين أبو حمزة، الذي سيطر على أرضها وعلى زعامة الحارة بعد وفاة زوجها.

وعندما علمت أن هناك قصة حب تجمع بين ابنها حسن وبين ابنة عبده العربجي التي تعمل خادمة لديهم في المنزل؛ قررت أن تزوجه من ابنة المتصرف حاكم المدينة.

وأخذت ابنها معها إلى المتصرف وأوهمته أنها سوف تتحدث مع المتصرف عن كيفية توريد القمح، ولكن فجأة طلبت يد ابنته للزواج من ابنها حسن، وانتهت الحلقة 23 بهذا المشهد.

ومن المنتظر أن تكون الأحداث القادمة أكثر تشويقا فيما تبقى من حلقات مسلسل العربجي.