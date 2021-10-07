آيتن عامر تحذر من مشاهدة مسلسل “لعبة الحبار”: الدنيا مقلوبة بسببه

حذرت الفنانة آيتن عامر، الأطفال من مشاهدة مسلسل “لعبة الحبار” وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت آيتن، أن إدارة المدرسة أرسلت إليها إيميل تحذر فيه من مسلسل “لعبة الحبار”، لأنه خطر على الأطفال، وطالبت مساعدة أولياء الأمور في السيطرة على الوضع لأن الفكرة بدأت في الانتشار أثناء فترة الراحة بالمدرسة وبدأ التلاميذ في لعبها.

وأضافت آيتن، أنه من الواضح أن المسلسل يحتوي على مشاهد عنف كثيرة، قائلة: “الدنيا مقلوبة بسببه”.

وتفاعل الجمهور مع ما كتبته آيتن، بشكل كبير حيث طالب البعض بعدم مشاهدة المسلسل بسبب تأثيره على الجهاز العصبي، بينما قال البعض الآخر أن العمل مصنف للكبار فقط، فلا يجوز أن يشاهده الأطفال.

“Squid game” أو “لعبة الحبار” هو مسلسل إثار كوري، مكون من 9 حلقات، عرض لأول مرة عبر منصة “نتفليكس” في 17 سبتمبر الماضي، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على مستوى العالم في 90 دولة.

“لعبة الحبار” بطولة: لي جونغ جاي، وبارك هاي -سو، وهو ايون جونغ، ولي بيونغ هون، وكونج يو، من تأليف وإخراج: هوانغ دونغ هيوك.