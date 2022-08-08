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آخر فرصة للفوز بـ 150000$ من مسابقة الحلم| وأرقام الاتصال من جميع الدول

محمد سيد

هل ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بـ 150000 دولار؟، يمكنك ذلك من خلال الاتصال على مسابقة الحلم 2022 عن طريق أرقام الاتصال من جميع الدول، أو عبر الرقم الدولي الموحد، حيث يتم عرض المسابقة عبر قناة MBC، ويتم الاختيار من خلال القرعة العشوائية، ويتم السحب بشكل دوري من مجموعة جوائز 3.5 مليون دولار أمريكي.

آخر فرصة للفوز بـ 150000$ من مسابقة الحلم| وأرقام الاتصال من جميع الدول

مسابقة الحلم 2022

تُعد مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي التي يرغب الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الاشتراك بها، وذلك يكون من خلال إرسال رسالة نصية من خلال الرقم الخاص ببلدك وكتابة كلمة “Dream” أو “حلم”، كما يمكن للأشخاص الاشتراك عبر الموقع الرسمي للمسابقة، أو من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية.

أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

انتهز الفرصة فوراً.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبري 150 الف دولار مع مصطفي الآغا

أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022
أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول 2022

رقم المسابقة للاشتراك من جميع الدول

خصصت مسابقة الحلم رقم موحد يمكن للأشخاص الاتصال به من جميع أنحاء العالم وهو 008821622775627 008821610109، أو الاتصال عبر الأرقام التالية:

  • الاشتراك من مصر في مسابقة الحلم 2022 (95458 أو 95450).
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية (650444)
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات على (6070).
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت على (4141).
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من سوريا على (1555).
  • الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين على (9400).
آخر فرصة للفوز بـ 150000$ من مسابقة الحلم| وأرقام الاتصال من جميع الدول

شروط المسابقة

  1. ألا يقل عمر المشترك عن 18 عاماً.
  2. يمكن للأشخاص الذي يقل عمرهم عن 18 عاماً اشتراك ولي الأمر والتوقيع بدلاً منه على الأوراق الخاصة بالمسابقة.
  3. عندما يقوم ولى الأمر بالاشتراك عليه الإجابة على كافة الأسئلة بشكل صحيح سوف يتم دخوله في السحب ويكون هو المشترك
محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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