آخر فرصة للفوز بـ 150000$ من مسابقة الحلم| وأرقام الاتصال من جميع الدول

هل ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بـ 150000 دولار؟، يمكنك ذلك من خلال الاتصال على مسابقة الحلم 2022 عن طريق أرقام الاتصال من جميع الدول، أو عبر الرقم الدولي الموحد، حيث يتم عرض المسابقة عبر قناة MBC، ويتم الاختيار من خلال القرعة العشوائية، ويتم السحب بشكل دوري من مجموعة جوائز 3.5 مليون دولار أمريكي.

مسابقة الحلم 2022

تُعد مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي التي يرغب الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الاشتراك بها، وذلك يكون من خلال إرسال رسالة نصية من خلال الرقم الخاص ببلدك وكتابة كلمة “Dream” أو “حلم”، كما يمكن للأشخاص الاشتراك عبر الموقع الرسمي للمسابقة، أو من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية.

رقم المسابقة للاشتراك من جميع الدول

خصصت مسابقة الحلم رقم موحد يمكن للأشخاص الاتصال به من جميع أنحاء العالم وهو 008821622775627 008821610109، أو الاتصال عبر الأرقام التالية:

الاشتراك من مصر في مسابقة الحلم 2022 (95458 أو 95450).

الاشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية (650444)

الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات على (6070).

الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت على (4141).

الاشتراك في مسابقة الحلم من سوريا على (1555).

الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين على (9400).

شروط المسابقة