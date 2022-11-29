نادين نسيب نجيم عن فيديو الملهى الليلي: أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب وأتزوج

أعربت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن استيائها الشديد من الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تحتضن رجل في أحد الملاهي الليلية.

ونشرت نادين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة: “يلي عم حاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني.. بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو.. هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه”.

وأضافت: “ومن هلىء بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى.. يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس”.

وتابعت: “كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامة الناس.. صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا.. بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة”.

واستكملت: “بعدكم مفكرين أنه بهل الطريقة بخسر ولادي وبتتمنولي اخسرن.. وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون.. أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج.. خلصنا بقا منكم عيب عليكم”.