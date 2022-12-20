أنباء عن فسخ خطبة نادين الراسي

قامت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بحذف جميع صورها مع خطيبها مجد دعبول، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول انفصالهما وفسخ الخطبة، حيث لاحظ متابعي الفنانة الشهيرة قيامها بإلغاء متابعة خطيبها، وحذف الصور المشتركة بينهما.

ولم تنفي أو تؤكد الفنانة نادين الراسي، حتى الآن الأنباء التي يتم تداولها بشأن انفصالها عن خطيبها، في الوقت الذي أعرب فيه محبيها عن أمنيتهم بأن تعود المياه إلى مجاريها، وأن يتم الصلح بينهما، خاصة أن خطيبها كان من أكثر الداعمين لها عقب وفاة شقيقها المطرب الراحل جورج الراسي، الذي لقى مصرعه في 27 أغسطس الماضي إثر حادث سير مروع عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

وحمّلت نادين الراسي، قادة لبنان مسؤولية قتل شقيقها الفنان جورج الراسي، معتبرة أن إهمال المسئولين في لبنان هو السبب في الحادث الذي تعرض له شقيقها بسبب عدم إنارة الطريق الدولي نقطتي المصنع السوري واللبناني، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية بطريق المصنع شمال لبنان.