آخر تطورات الحالة الصحية لفنان العرب محمد عبده

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” آخر تطورات الحالة الصحية لفنان العرب المطرب محمد عبده.

وأعلنت روتانا، أن المطرب السعودي الكبير محمد عبده، غادر المستشفى منذ ساعات، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ومنعته من إحياء حفله بأبوظبي، الذي كان مقرر إقامته يوم الأحد الماضي.

وأعربت الشركة المنتجة لألبومات فنان العرب، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمطرب الكبير، في التغريدة التي قالت فيها: “تمنّياتنا لأبو نورة بدوام الصحة والعافية”.

وكان (عبد الرحمن) نجل الفنان محمد عبده، قد أعلن آخر تطورات حالته والده قائلًا أنه بخير وبأتم صحة، مشيرًا إلى أنه قد تعافى من الأنفلونزا الحادة التي أصيب بها منذ أيام قليلة.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده، كان من المفترض أن يحيي حفلًا خيرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 18 ديسمبر الجاري، ولكن فوجئت فرقته الموسيقية بتعرضه للإجهاد الشديد خلال البروفة، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.