أول ظهور لميادة الحناوي بعد عملية التجميل.. والجمهور: صغرت 20 سنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمطربة السورية ميادة الحناوي، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية تجميل في وجهها.

وظهرت ميادة، في الصورة بمكياج ثقيل، وشعر قصير باللون البني، وبشرة مشدودة بسبب عمليات التجميل، وملامح وجه لشابة في الشعرينات، مما جعل الجمهور يعلق على الصورة بطريقة طريفة، وجاءت التعليقات كالتالي: “دي بقت اصغر مني”، و”صغرت 20 سنة”، و”هي دي ميادة الحناوي بتاعتنا متأكدين؟”.

ميادة الحناوي، هي مطربة سورية ولدت في 8 أكتوبر 1959، وعمرها (63 سنة) وتعتبر واحدة من أبرز المطربات العرب.

أعاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، اكتشاف ميادة الحناوي، عندما استمع إلى صوتها في إحدى السهرات في سوريا، حيث أبدى إعجابه الشديد بصوتها واتفق معها على زيارة مصر.

تعاملت ميادة مع كبار الملحنين، وأبرزهما محمد الموجي، وبليغ حمدي، وعمار الشريعي، وفاروق سلامة، وحلمي بكر، ومحمد سلطان، وصلاح الشرنوبي.

أبرز أغنياتها: “أنا بعشقك، والحب اللي كان، وفاتت سنة، وكان ياما كان، ومش عوايدك، ونعمة النسيان، وسيدي أنا، وحبينا واتحبينا، وأول ما شفتك حبيتك”.