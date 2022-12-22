مايا دياب تتبرع بفساتينها لأطفال لبنان

أعلنت الفنانة اللبناينة مايا دياب، عن تبرعها بفساتينها الخاصة لصالح أطفال لبنان، لإدخال البهجة إلى قلوبهم مع بداية العام الجديد.

وحرصت مايا، على تقديم أبرز فساتينها من خزانة ملابسها الخاصة إلى حفل خيري أقيم يوم السبت الماضي، في فندق “فينيسيا”، بطلب من زميلتها كلير سعادة، على أن يخصص عائد بيع هذه الفساتين لشراء هدايا للأطفال اللبنانيين في أحد المستشفيات.

جاء ذلك بالتزامن مع الحفل الذي أحيته الفنانة مايا دياب، في العاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة العيد الوطني القطري، الذي يأتي في الـ 18 من ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى تولي مؤسس قطر الحديثة، الشيخ الراحل جاسم بن محمد آل ثاني، الحكم في البلاد في عام 1878.

وقدمت مايا، خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها، مثل: “نهارنا وردي، وديالي، وليليّي، وأكثر شوية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيها مايا وهي تطلب من الأمن فتح أبو الحفل للجميع، مُعلنة تكفلها بأسعار التذاكر للجمهور.

ونشرت مايا، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لقطات من حفلها، وعلقت عليها قائلة: “مناسبة العيد الوطني القطري”.