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تفاصيل وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني

أسامة مقلد

تصدر اسم لينا الهاني، شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب ساعات من رحيلها.

تفاصيل وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني

ولقت لينا الهاني، مصرعها أمس الأربعاء، عقب تعرضها لحادث سير مروع في الكويت، وعلى إثر ذلك لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة.

وعن كواليس الساعات الأخيرة في حياة لينا الهاني، أكدت التقارير أن الحادث الذي تعرضت له جاء بعد اصطدام سيارتين ببعضهما البعض على أحد الطرق السريعة بالكويت.

وكان آخر ما نشرته لينا، صورة لها من السهرة التي حضرتها قبل وفاتها بساعات قليلة وعلق عليها المتابعين معبرين عن صدمتهم من خبر وفاتها.

لينا الهاني، هي ناشطة وبلوجر شهيرة على الانترنت، أم لطفلتين، تدير متجر “LUXURIA”، وكان لديها الكثير من المتابعين عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، الفائزة بالمرتبة الأولى ببرنامج “ستوديو الفن” دورة 2001/ 2002 والتي تميزت بكونها أصغر فنانة لبنانية تفوز باللقب، وشهد عام 2007 طرح ألبومها الأول بالأسواق من إنتاج شركة “روتانا”.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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