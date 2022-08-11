تفاصيل وفاة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني

تصدر اسم لينا الهاني، شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب ساعات من رحيلها.

ولقت لينا الهاني، مصرعها أمس الأربعاء، عقب تعرضها لحادث سير مروع في الكويت، وعلى إثر ذلك لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة.

وعن كواليس الساعات الأخيرة في حياة لينا الهاني، أكدت التقارير أن الحادث الذي تعرضت له جاء بعد اصطدام سيارتين ببعضهما البعض على أحد الطرق السريعة بالكويت.

وكان آخر ما نشرته لينا، صورة لها من السهرة التي حضرتها قبل وفاتها بساعات قليلة وعلق عليها المتابعين معبرين عن صدمتهم من خبر وفاتها.

لينا الهاني، هي ناشطة وبلوجر شهيرة على الانترنت، أم لطفلتين، تدير متجر “LUXURIA”، وكان لديها الكثير من المتابعين عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، الفائزة بالمرتبة الأولى ببرنامج “ستوديو الفن” دورة 2001/ 2002 والتي تميزت بكونها أصغر فنانة لبنانية تفوز باللقب، وشهد عام 2007 طرح ألبومها الأول بالأسواق من إنتاج شركة “روتانا”.