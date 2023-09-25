مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مرسوم المخطط الهيكلي الرابع للكويت لعام 2040

قام مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين أثناء اجتماعه الأسبوعي باعتماد مشروع مرسوم خاص بالمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لعام 2040، ومن ثم تم رفعه إلى ولي العهد.

رسمة للنمو السكاني على اليسار ويجاورها على اليمين علم الكويت_ مصدر الصورة: القبس

المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040

جاء مشروع المخطط شاملاً لأربع مناطق إقليمية يتم توزيع النمو عليها ليكون عدد السكان الإجمالي أكثر من 7 ملايين نسمة حتى عام 2040، كما أكد فهد الشعلة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أن هذا المشروع الذي اعتمده مجلس الوزراء سيعكس أهداف ورؤية وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية بشكل متوازي مع النمو السكاني المتوقع في المستقبل حتى عام 2040.

كما أوضح “الشعلة” أن المخطط الهيكلي الرابع قد حدد الأهداف والسياسات العمرانية في المستقبل مما يعكس رؤية الكويت وخططه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني في المستقبل وتوزيعه على استخدامات الأراضي سواء كانت في الاستثمار أو السكن الخاص أو الاستخدامات التجارية أو الصناعية والمرافق العامة الخاصة بالأنشطة المتنوعة ومرافق البنية التحتية خلال التوزيع العمراني الجغرافي المتوازن حتى 2040.

كذلك أشار أن المخطط يتضمن توزيع النمو على أربع مناطق إقليمية ويتمثل في الآتي: