400 صندوق.. الكويت تستلم دفعة جديدة من ممتلكاتها التي تم الاستيلاء عليها عشية غزو العراق

استلمت دولة الكويت دفعة جديدة من ممتلكاتها التي تم الاستيلاء عليها عشية غزو العراق لها عام 1990، يأتي هذا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الأمر.

وصرح مساعد وزير الداخلية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، الوزير المفوض، عبدالعزيز الجارالله، أن الدفعة الجديدة التي استلمتها الكويت هي عبارة عن 400 صندوق يحتوي على أشرطة فيديو وكتب ومواد مايكروفيلمية، كانت في حوزة وملكية وزارة الإعلام الكويتية إبان الحرب بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

وثمن الجارالله الذي كان حاضرا لمراسم التسليم بمقر وزارة الخارجية بالضاحية الدبلوماسية، الدور الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في متابعة عمليات تسليم ممتلكات الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق، مؤكدا أن الكويت ملتزمة بالعمل المشترك حتى تتسلم جميع الممتلكات المتبقية بحوزة العراق.

وأشاد الوزير المفوض بالقرار رقم 2792، الذي اعتمده مجلس الأمن في 17 سبتمبر الماضي، بخصوص متابعة المجلس لملفات المفقودين والأسرى الكويتيين، ورعايا الدول الثالثة، والممتلكات الكويتية التي تتضمن الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة (يونامي).

وبدوره فقد وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة “يونامي” السفير د. محمد الحسان، مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في التاريخ الخاص بمستقبل العلاقات الكويتيةـ العراقية، موضحا أن هذه هي الأسس التي يفترض أن تقوم عليها العلاقات بين الدول الجارة لبعضها.

وفي سياق متصل، صرح وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف، شورش سعيد، بأن هذه الدفعة من الأرشيف ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، منوها إلى أن حكومة العراق الحالية مصرة على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم 678، والقرار رقم 2107.

وتطرق سعيد إلى قضية ترسيم الحدود، وأوضح أن اللجنة الفنية ستجتمع بعد عدة أيام من انتخابات العراق البرلمانية يومي 16 و 17 من الشهر الجاري.