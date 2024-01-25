103 سلعة غذائية توفرها التموين من بينهم السالمون والروبيان بأسعار مخفضة

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حول أصناف السلع التموينية وأسعارها خلال عام 2024 أن هناك تغييرًا في تكوين قائمة المواد التموينية المدعومة في الكويت، وفقًا لهذه البيانات يتم توفير نحو 103 سلع غذائية مدعومة وبأسعار منخفضة للمستفيدين من منظومة المواد التموينية، وهذا يُقارن بالقائمة السابقة التي كانت تتألف من 154 سلعة في نوفمبر الماضي.

أسعار مخفضة للسلع الغذائية المدعمة

أسعار مخفضة للسلع الغذائية المدعمة

فيما يتعلق بتوزيع هذه المواد يظهر أن حوالي 47% من المواد التموينية تركز في فئة حليب ومغذيات الأطفال حيث يصل عددها إلى 48 صنفًا، كما يشير التقرير إلى أن الدجاج يشكل حوالي 30% من إجمالي المواد التموينية بواقع 31 صنفًا، بينما تأتي الأسماك في المرتبة الثالثة باحتلالها نسبة 8% من القائمة، وتتضمن 8 أصناف مثل الروبيان والهامور والسالمون والزبيدي.

كما يُذكر أن وزير التجارة والصناعة السابق “محمد العيبان” قد أصدر في أوائل ديسمبر الماضي قرارًا يقضي بإلغاء دعم 42 صنفًا من المواد التموينية؛ بهدف تحسين السوق وتنظيم الأسعار، ووفقًا للبيانات الجديدة يُظهر أن 85% من المواد التموينية المتوفرة حاليًا تحظى بالدعم وهي تتكون من 86 صنفًا.

كذلك تُشكل المواد ذات الأسعار المخفضة نسبة 15% من إجمالي المواد التموينية، وتشمل 17 صنفًا، وتتراوح أسعار المواد المتاحة في نظام التموين بين 90 فلسًا و5.25 دنانير، في حين أن المواد المدعومة تتنوع بالقائمة وتتضمن:

الأرز سعرًا يبلغ 120 فلسًا للكيلو.

السكر بسعر 90 فلسًا.

الزيت النباتي بقيمة 1.05 دينار للعلبة.

العدس بسعر 270 فلسًا للكيلو.

مسحوق الحليب بقيمة 1.05 دينار للكيلو.

نوعين من معجون الطماطم بسعر 270 فلسًا للربطة.

48 صنفًا من حليب ومغذيات الأطفال بأسعار تتراوح بين 305 فلوس و2.81 دينار.

تتوفر 31 نوعًا من الدجاج بأسعار تتراوح بين 505 فلوس و630 فلسًا للكيلو.

كذلك تتضمن قائمة المواد التموينية ذات الأسعار المخفضة 9 أنواع من حليب بأحجام متنوعة، بدءًا من 85 فلسًا وصولاً إلى 300 فلس، كما تشمل القائمة 3 أنواع من الروبيان بأسعار تتراوح بين 1.75 دينار و4 دنانير، بالإضافة إلى نوع من أنواع الهامور بقيمة 2.965 دينار للكيلو.

بالإضافة إلى السلع ذات الأسعار المخفضة أيضًا نوعين من أسماك الزبيدي بسعر 4.985 دنانير للكيلو، ونوعين من شرائح سمك السالمون بقيمة تتراوح بين 4.375 دنانير و5.25 دنانير.