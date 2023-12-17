ولي العهد السعودي يؤكد العلاقات الأخوية بين السعودية والكويت

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، للتعزية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم الجمعة الماضي.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، وكبار المسؤولين الكويتيين.

وقدم ولي العهد السعودي، في بداية زيارته، العزاء إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسرة آل الصباح، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

أمير #الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بعد وصوله إلى #الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#العربية pic.twitter.com/VpFwowpZk6 — العربية (@AlArabiya) December 17, 2023

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبًا، تشاطر الشعب الكويتي الشقيق أحزانه في هذا المصاب الجلل، وأنها ستظل إلى جانب الكويت في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التعاون والتضامن بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وزار ولي العهد السعودي، بعد ذلك، مقر العزاء في قصر بيان، حيث قدم العزاء إلى أسرة آل الصباح، وإلى كبار المسؤولين الكويتيين.

وأعرب ولي العهد السعودي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة آل الصباح، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وغادر ولي العهد السعودي، مساء اليوم الأحد، دولة الكويت، بعد زيارة رسمية لها للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح