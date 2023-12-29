أثار الفنان الكويتي خالد العقروقة، المعروف أيضا باسم “ولد الديرة”، قلقا بين جمهوره العربي عندما كشف عن دخوله المستشفى بسبب أزمة صحية خطيرة سببها مرض السرطان.

نقل الفنان خالد العقروقة للمستشفى

نقل خالد العقروقة "ولد الديرة" للمستشفى بعد إصابته بأزمة صحية سببها السرطان

شارك الفنان الكويتي داود حسين، صورة للفنان خالد العقروقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتب أن خالد دخل المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، وطلب داود الدعاء لخالد بالشفاء، وطلب من جمهوره الدعاء لصديقه ولد الديرة الذي يرقد حاليا في المستشفى وحالته الصحية متدهورة.

الفنان الكويتي ولد الديرة يقلق الجمهور بعد نقله للمستشفى

يتلقى الفنان “ولد الديرة” العلاج حاليا في مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام، وينتظر استكمال الإجراءات اللازمة حتى يتمكن من تلقي العلاج في الخارج، واكتشف خلال الفحوصات الأخيرة التي أجراها بمستشفى جابر الأحمد، عودة مرض السرطان إليه بعد أن سبق له أن تعافى منه عام 2015، وبحسب تصريحات سابقة، كشف الفنان الكويتي عن اكتشاف ثلاثة أورام سرطانية باستخدام الأشعة السينية في القولون والكتف والظهر.

من هو الفنان خالد العقروقة الشهير بولد الديرة؟

فنان كويتي اسمه الحقيقي خالد راشد سعيد العقروقة، شقيق الفنان الراحل محمد العقروقة، قدم مع الكاتب المسرحي الكويتي محمد الرشود عدة مسرحيات مثل الكرة مستديرة، لولاكي، بشت المدير، وشارك في مسلسلين تلفزيونيين مع النجم عبدالله الخبيل الرجل في الستينات والمسلسل الكوميدي صالح في التدريب، وعلى الصعيد التلفزيوني، ظهر ولد الديرة في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، منها مسلسل خذ وقل الذي شارك في بطولته مع النجمين داود حسين وانتصار الشرع.