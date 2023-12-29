نقل خالد العقروقة “ولد الديرة” للمستشفى بعد إصابته بأزمة صحية سببها السرطان
نقل الفنان خالد العقروقة للمستشفى
الفنان الكويتي ولد الديرة يقلق الجمهور بعد نقله للمستشفى
يتلقى الفنان “ولد الديرة” العلاج حاليا في مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام، وينتظر استكمال الإجراءات اللازمة حتى يتمكن من تلقي العلاج في الخارج، واكتشف خلال الفحوصات الأخيرة التي أجراها بمستشفى جابر الأحمد، عودة مرض السرطان إليه بعد أن سبق له أن تعافى منه عام 2015، وبحسب تصريحات سابقة، كشف الفنان الكويتي عن اكتشاف ثلاثة أورام سرطانية باستخدام الأشعة السينية في القولون والكتف والظهر.
من هو الفنان خالد العقروقة الشهير بولد الديرة؟