موعد صلاة الخسوف في الكويت اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة صلاة خسوف القمر في عدد من مساجد الكويت مساء اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، وذلك عملا بالسنة النبوية المطهرة، حيث تتعرض دولة الكويت وعدد من دول المنطقة، لخسوف جزئي للقمر، مساء اليوم، كما أعلنت الوزارة عن كشف بأسماء المساجد التي تُقام بها صلاة الخسوف وهي موزعة على محافظات دولة الكويت.

كيفية صلاة الخسوف؟

صلاة خسوف القمر هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي نفس صلاة الكسوف، صلاة الخسوف (ركعتان) ليس لها أذان أو إقامة ولكن ينادى لها (الصلاة جامعة)، طريقة صلاة الخسوف تكون ركعتين، الركعة الأولى تبدأ بالفاتحة وسورة، ثم الركوع، ثم يرفع ولا يسجد، يقرأ آيات من الذكر الحكيم، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، الركعة الثانية مثل الأولى ولكن تكون أقل وقتًا، ثم التشهد والتسليم.



توقيت صلاة الخسوف في الكويت اليوم السبت

هذا ومن المرتقب أن يحرص الجميع في الكويت العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير على المشاركة بكثافة في صلاة خسوف القمر اليوم، موعد صلاة الخسوف في مساجد الكويت اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 سوف تكون عند الساعة 11 مساء.