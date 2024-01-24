مواطنة كويتية: أقول لعيالي جيبوا لكم أذربيجانيات وقعدوا

قالت مواطنة كويتية أن البنات الكويتيات في هذه الأيام يطلبون الكثير من الشباب الذين يتقدمون لخطبتهن ويضربون في العالي على حد وصفها.

مصدر الصورة: تفتيش الكويت

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره حساب تفتيش الكويت على منصة التواصل الاجتماعي “X” ردا على سؤال حول المهور العالية في الزواج، وأضافت المواطنة الكويتية التي لم يتم ذكر اسمها في مقطع الفيديو، أنها تقول لعيالها أن يتزوجوا بأذربيجانيات لقلة طلباتهن عن البنات الكويتيات، وأضافت “قسما بالله إن بناتنا تضرب بالعالي، بالسنة سفرني مرتين، والله أنا أقول حق عيالي روحوا جيبوا لكم ثنتين أذربيجانيات وقعدوا”.

وأفصحت المواطنة الكويتية من قلبها عن صفات الزوجة الأحنبية وهي تقوم بتسوية الكلام الحلو لزوجها قائلة “انها تقول لزوجها يا حياتي تؤبرني ياقلبي.. الكويتية تقول كدا؟.