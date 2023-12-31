من هو الشيخ محمد صباح السالم المرشح لمنصب رئيس الوزراء الكويتي الجديد؟

قالت بعض المصادر المُطلعة، أنه بنسبة كبيرة، سيتم اختيار الشيخ محمد صباح السالم ليكون رئيس الحكومة الجديد، والسيرة الذاتية للشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الوزراء الكويتي الجديد المرتقب هي سيرة مميزة تُرشحه وبقوة لشغل هذا المنصب الهام، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد بالكويت أول أو ثاني أيام شهر يناير 2024، هذا ويذكر أن رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف تُقدم باستقالته هو وكامل الحكومة منذ عدة أيام.

الشيخ محمد صباح السالم الصباح المرشح لمنصب رئيس الوزراء الكويت الجديد

السيرة الذاتية للشيخ محمد صباح السالم رئيس الوزراء الكويتي المرتقب

الدكتور الشيخ محمد صباح السالم الصباح المرشح لمنصب رئيس الوزراء الكويتي الجديد 2024 من مواليد الكويت عام 1955، شغل من قبل مناصب مرموقة في الكويت، حيث شغل من قبل منصب وزير الخارجية الكويتي، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء من 2006 حتى 2011، وكان سفيرًا لدولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

الشيخ Mohammed Sabah Al-Salem رئيس الوزراء المرتقب حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من إحدى جامعات الولايات المتحدة، رئيس وزراء الكويت الجديد محمد صباح السالم الصباح هو الابن الرابع لأمير دولة الكويت الثاني عشر صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح.