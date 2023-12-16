مراسم توديع أمير الكويت.. صلاة الجنازة ستكون مقتصرة على الأقرباء واستقبال التعازي يومي الإثنين والثلاثاء

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت أن مراسم دفن الأمير الراحل ستقتصر على أقرباء الأمير فقط في مسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد الموافق 17 ديسمبر، كما حدد الديوان الأميري الكويتي موعد استقبال التعازي في وفاة أمير الكويت، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته وكالة كونا الكويتية نقلاً عن الديوان الأميري عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

مراسم التعازي في وفاة أمير الكويت- المصدر: وكالة كونا عبر إكس

وسيقوم الأمير الجديد للبلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسرة آل صباح في ديوان أسرة آل صباح، باستقبال الوفود الرسمية والمعزين في قصر بيان يوم الإثنين من الساعة 9 صباحًا حتى أذان الظهر، ويوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا حتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب.

أصدر الديوان الأميري في الكويت بيانًا تلفزيونيًا قبل قليل، ينعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي بعد تعرضه لوعكة صحية منذ فترة. وفي نوفمبر الماضي، أعلن الديوان الأميري في الكويت أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، في وقت سابق كان قد صرح أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة، وأن حالته الصحية مستقرة، مع تمنياتهم بأن يحفظه الله ويمنحه الصحة والعافية.

ومن المعروف أن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تولى منصب أمير الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق، نشأ الأمير نواف في قصر دسمان وتلقى تعليمه في المدارس النظامية في الكويت، كان وزيرًا للداخلية والدفاع في الكويت ورئيسًا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في فترات سابقة.

وزير شؤون الديوان الأميري: الحضور في مراسم دفن جثمان أمير البلاد الراحل سيقتصر على أقرباء سموه فقط – صلاة الجنازة على جثمان سموه ستقام في التاسعة من صباح غد الأحد بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق https://t.co/GdKChRunMX#كونا #الكويت pic.twitter.com/3KsQwUm4Ee — كونا KUNA (@kuna_ar) December 16, 2023

ومنذ إعلان الديوان الأميري الكويتي عن خبر وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، فقد قام عدد من رؤساء الدول بتقديم برقيات التعازي وتنكيس الأعلام في البلاد، ومنهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت الحداد العام في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وأيضاً المملكة الأردنية الهاشمية التي أعلنت الحداد وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام حداداً على وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.